Más de 5.000 personas celebraron en Teror el 30.º aniversario de su Festival Latino - Prensa Ayuntamiento de Teror

(Información remitida por la empresa firmante)

El 30.º Festival Latino Villa de Teror reunió a más de 5.000 personas en la Plaza de Sintes, en la edición más ambiciosa de sus tres décadas de historia. Organizado por el Ayuntamiento de Teror, el festival creció durante toda una semana —con talleres de baile latino cada tarde— hasta culminar el sábado 25 de julio en una gala internacional encabezada por los peruanos Tony y Mimy Succar, primeros artistas de su país en ganar un Grammy.

Teror, 10 de agosto de 2026.- Treinta años después de su nacimiento, el festival volvió a confirmarse como una de las grandes citas del verano insular y como parte de la identidad cultural de la Villa Mariana. Organizado por el Ayuntamiento de Teror, que situó al municipio como protagonista, la edición del 30.º aniversario combinó el talento local con figuras internacionales de primer nivel.

Toda la semana: talleres de salsa en la Alameda

El festival arrancó el lunes 20 de julio con sus tradicionales clases de bailes latinos, que cada tarde llenaron la Alameda de Pío XII. Los hermanos Ancor y Ayose Domínguez, de la academia Paso a Paso Las Palmas, enseñaron de forma gratuita a bailar salsa, bachata y otros ritmos latinos en sesiones que se prolongaron hasta el jueves 23, de 20:30 a 22:30 h, y que sirvieron de antesala al fin de semana grande.

Viernes 24: el calentamiento de la Edición Gran Canaria Joven

La jornada del viernes puso a punto la Plaza de Sintes con la Edición Gran Canaria Joven, que desde las 11:00 h la convirtió en un gran espacio de música, cultura y baile, con talleres participativos, exposiciones —como la muestra sobre la Historia de la Salsa—, proyecciones, pasacalles y los conciertos de Dos de Azúcar, Havana 500, Yet Garbey, Idel El Mulatito y DJ Ruymán Melián. Esta jornada, enmarcada en el 30.º Festival Latino y dirigida especialmente al público joven, contó con el apoyo de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.

Sábado 25: el gran día

El sábado 25 llegó la velada más especial de la historia del festival. A partir de las 19:00 h, las academias de baile de Gran Canaria —con Paso a Paso Las Palmas y La Golosina— calentaron la plaza antes de los grandes conciertos: Tony y Mimy Succar, llegados desde Miami junto a Kenyi Succar, y la orquesta Tromboranga, referente europeo de la salsa dura. Esta gala internacional contó con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias (Promotur Turismo Canarias, S.A.). La noche se cerró con la sesión de DJ Yotu.

La música latina volvió a demostrar que es un vehículo de encuentro cultural y festivo de gran calidad para todos los públicos, y esta edición situó a Teror como protagonista de una celebración que, en pleno corazón de las Islas Canarias, reunió a artistas de proyección nacional e internacional.

El acceso a todas las actividades del festival, desde las clases de baile hasta los conciertos, fue gratuito.

Sobre el Festival Latino Villa de Teror

El Festival Latino Villa de Teror alcanzó en 2026 su 30.ª edición y es una de las grandes citas del verano de Gran Canaria, parte de la identidad cultural del municipio de Teror. Durante tres décadas ha acercado la salsa, el son y la timba a la Plaza de Sintes, convocando a miles de personas y acogiendo a grandes nombres de la música latina.

Organiza: Ayuntamiento de Teror, que sitúa al municipio como protagonista del festival. La programación se articuló en dos jornadas diferenciadas: la del viernes 24, Edición Gran Canaria Joven, contó con el apoyo de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria; y el resto de actos y eventos del festival contó con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias (Promotur Turismo Canarias, S.A.).

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