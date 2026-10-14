Marta Martín, psicóloga; 'Ni un tercio de los responsables de RRHH forma sobre salud mental' - Alan España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre de 2026.- El 60% de los empleados en España experimenta agotamiento emocional de forma frecuente u ocasional, mientras que el 61% se siente desbordado por la carga de trabajo y el 57% asegura haber experimentado una pérdida de motivación. Así lo revela un estudio de la aseguradora digital Alan, realizado entre 600 empleados y 300 profesionales de Recursos Humanos en España.

La guía que aboga por construir un modelo de salud mental preventiva destaca la importancia de detectar el malestar psicológico a tiempo. Aunque los empleados valoran su salud mental con un 7 sobre 10, el 44% señala la pérdida de motivación, el 41% el agotamiento y el 34% las dificultades para gestionar la carga de trabajo como señales que las empresas deberían identificar.

Marta Martín Mazaira, Therapists Lead de Alan España y psicóloga general sanitaria, advierte sobre la normalización del malestar laboral y la importancia de actuar a tiempo: “No se trata de convertir las empresas en consultas de psicología. Se trata de que las personas no tengan que esperar a estar muy mal para que alguien note que algo no va bien”.

Una brecha entre la prevención y la capacidad de actuar

El informe de Alan identifica una distancia entre la importancia que las organizaciones conceden a la salud mental y su capacidad real para intervenir de manera preventiva.

Solo el 46% de los empleados considera que su empresa actúa antes de que los problemas se vuelvan graves. Además, el 27% no se sentiría cómodo hablando con su responsable directo sobre una dificultad relacionada con su bienestar psicológico, mientras que el 30% tampoco se sentiría cómodo planteándoselo a Recursos Humanos.

A ello se suma que únicamente el 24% de los trabajadores afirma que los managers suelen implicarse cuando aparecen las primeras señales de malestar.

Desde la perspectiva de Recursos Humanos, el 65% de los profesionales encuestados considera la prevención una prioridad alta o significativa y el 70% confía en que su organización puede identificar señales tempranas. Sin embargo, solo el 43% considera fácil distinguir entre una dificultad puntual y un riesgo más persistente, y apenas el 20% dispone de un proceso definido para responder ante estas situaciones.

La formación de los managers, una asignatura pendiente

Los responsables de equipo desempeñan un papel fundamental en la detección temprana del malestar psicológico. Sin embargo, solo el 27% de los profesionales de Recursos Humanos afirma que su organización ofrece formación a los managers para abordar conversaciones sobre salud mental. Además, el 43% considera que contar con esta preparación ayudaría a las empresas a actuar de manera más preventiva.

Disponer de herramientas para escuchar, identificar señales de alerta y orientar a los empleados hacia los recursos adecuados puede facilitar una intervención temprana, sin que los responsables deban asumir funciones terapéuticas.

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