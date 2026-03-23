El uso de la IA y la irrupción de la oculómica marcan el 29º congreso de la SERV

29º Congreso De La Sociedad Española De Retina Y Vítreo - SERV

- Más de 1.200 especialistas se han reunido los días 20 y 21 de marzo en Madrid para debatir sobre los últimos avances en el abordaje de las principales enfermedades de la retina, coroides y vítreo

- Tal y como afirma el presidente de la SERV, Alfredo García Layana, “la oculómica, los sistemas de liberación sostenida de fármacos, y la aplicación de la inteligencia artificial han sido algunos de los temas que más debate han generado durante las dos jornadas del encuentro”

- La Medalla de Honor ha recaído este año en el profesor italiano Edoardo Midena, una referencia a nivel internacional en el estudio del edema macular diabético

- La próxima edición del congreso se celebrará los días 5 y 6 de marzo de 2027 en Cádiz

(Información remitida por la empresa firmante)

La aplicación de la inteligencia artificial, las terapias génicas, la medicina de precisión o la irrupción de la oculómica han sido algunos de los temas más destacados de laUn encuentro anual que se ha convertido en unpor su contribución a la investigación, presentación de los últimos avances, así como en la actualización y formación de los profesionales dedicados a la retina y vítreo.

Con casi 1.300 asistentes, el presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, Alfredo García Layana, califica la edición de este año “como la mejor de la historia de la SERV por su altísimo nivel en las mesas redondas, en las presentaciones de nuevas técnicas quirúrgicas y por el abordaje de temas muy novedosos”.

Uno de los temas más recurrentes que se han tratado durante el congreso ha sido el sistema de liberación sostenida de fármacos: “este año es posible que tengamos aprobado por la Agencia Europea uno que lleva en Estados Unidos unos años y que permite hacer tratamientos de enfermedades que actualmente realizamos con inyecciones periódicas cada dos, tres, cuatro meses y que probablemente con una sola cirugía se pueda mantener al paciente estable durante un año”, apunta el presidente de la SERV.

La aplicación de la inteligencia artificial ha copado un año más parte del programa del congreso por ser la oftalmología una especialidad basada principalmente en el análisis de imágenes. Tal y como explica, el Dr. Luis Arias, vicepresidente de la SERV, “la IA nos está enseñando a cuantificar lo que ya estamos viendo, pero nos falta que vaya más allá y nos diga lo que no estamos viendo, que sea capaz de hacer pronósticos y haga lo que ve la radiómica, que es el análisis de marcadores que se escapan al ojo humano”.

Los avances que ya se han podido aplicar gracias a la IA y su enorme potencial aún en desarrollo, ha llevado a la Sociedad Española de Retina y Vítreo, la Fundación Retinaplus+ y Roche Farma a la creación de unos premios cuyo objetivo se basa en dar visibilidad a los trabajos que, utilizando este tipo de tecnologías, contribuyan al avance científico y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Para García Layana es de “especial relevancia” que exista una categoría solo dedicada a las comunicaciones relacionadas con trabajos hechos con inteligencia artificial: “hemos tenido más de 150 trabajos remitidos a nuestro congreso, y muchos de ellos incorporando técnicas de IA y por tanto que se han presentado a esta primera edición, lo que demuestra que la IA está llegando con mucha fuerza a nuestra práctica clínica”.

La oculómica: una ventana a la salud

La oculómica es una ciencia emergente que ha irrumpido con fuerza en el campo de la oftalmología por su enorme potencial a la hora de establecer una relación entre los ojos y la salud en general del cuerpo. Derivado de la combinación de las palabras “oculo” (relacionado con el ojo) y “ómica” (estudio integral de datos biológicos), esta técnica permite estudiar el ojo mediante imágenes multimodales para obtener información sobre posibles enfermedades del organismo tan prevalentes como las cardiovasculares y las neurodegenerativas.

Visto el potencial, para el Dr. Luis Arias el debate también está en establecer “quién tiene que hacer y llevar a cabo esta práctica, si el oftalmólogo u otros médicos, y qué responsabilidades pueden tener si cuando hacen análisis buscando otras enfermedades en el fondo de ojo se les pasa por alto la presencia de una patología”.

Por último, desde la SERV apuntan a que uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los especialistas sigue siendo la gran presión asistencial. Con la posible llegada de sistemas y dispositivos de liberación lenta: “nos enfrentamos a retos logísticos de encontrar huecos en quirófanos para implantarlos sobre agendas ya muy saturadas con patologías muy prevalentes, como son los desprendimientos de retina o las cataratas, que es la cirugía más realizada en nuestro país y que ocupa gran parte de los quirófanos de oftalmología. Por lo tanto, el reto es incorporar nuevas técnicas en un sistema tan saturado”, afirma Alfredo García Layana.

Un enorme desafío para el que es necesario la implicación y voluntad de las instituciones sanitarias y consejerías de Sanidad para que apuesten por esta especialidad que tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas.

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Para más información: https://www.congresoserv.org/

Sobre la SERV

La Sociedad Española de Retina y Vítreo es una asociación científica sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar el estudio de las enfermedades de la retina, coroides y vítreo. Entre sus objetivos figuran establecer intercambios para ampliar, promover y actualizar los estudios relacionados con la patología y cirugía de la retina, coroides y vítreo, fomentar la difusión de los métodos terapéuticos, y contribuir a la formación y actualización de sus miembros en éste área del conocimiento.

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