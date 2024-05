La legalidad de comprar reseñas de Google

(Información remitida por la empresa firmante)



Madrid, 31 de mayo 2023.- En la actualidad, con el avance del comercio electrónico, las reseñas en Google se han convertido en un recurso de vital importancia para las empresas. Obtener este tipo de valoraciones por parte de los clientes puede resultar complejo para muchos negocios, por lo que en algunos casos se inclinan a comprarlas.

Ante esto, la duda de si comprar reseñas de Google es legal es cada vez más habitual y si bien este proceso no está prohibido por ninguna ley, es importante tener en cuenta de no hacerlo de la forma correcta puede violar los términos y políticas de Google. Es por esta razón que agencias especializadas como Maps and SEO, proporcionan un servicio orientado a la compra de reseñas auténticas que ayuden a destacar a una empresa.

Legalidad en la compra de reseñas de Google

Ante la elevada competitividad dentro del entorno digital, las reseñas permiten a los negocios demostrar la calidad y eficiencia de los productos y servicios que ofrecen, mediante la experiencia de otro usuario. Sin embargo, uno de los aspectos esenciales de las reseñas es su autenticidad, ya que, si bien comprar reseñas es legal, la utilización de reseñas falsas puede considerarse una práctica desleal en el entorno empresarial, tal como establece en España la Ley de Competencia Desleal en el artículo 27.

Asimismo, desde Maps and SEO, explican que, si la compra de reseñas no se realiza de forma correcta, puede acarrear una sanción de la ficha de Google My Business, ya que se estaría incumplimiento los términos de servicios que ofrece Google. Por otra parte, los expertos en SEO local explican que esta acción no se prohíbe en ninguna ley dentro del territorio español, ni tampoco en las políticas de reseñas de Google, siempre y cuando se realice de la manera adecuada y se garantice la veracidad de las valoraciones proporcionadas.

¿Cómo comprar reseñas de Google legalmente?

Para comprar reseñas de Google asegurando la legalidad del proceso, lo más recomendable es recurrir a especialistas en la materia. En este caso, el equipo de Maps and SEO se ha enfocado en proporcionar un servicio que asegure la transparencia y veracidad de las reseñas, evitando así cualquier problema legal hacia otros negocios.

Al comprender la importancia de la gestión de reputación online, esta agencia especializada se enfoca en ofrecer soluciones específicas para ayudar al posicionamiento de los negocios e incrementar su facturación. Una de las más destacadas es la compra de reseñas auténticas que puedan reflejar los aspectos positivos de sus productos o servicios y las cuales son proporcionadas por conocedores del negocio, los cuales pueden aportar una valoración honesta del mismo.

Desde la página web de Maps and SEO, es posible visualizar en detalle sus packs diseñados específicamente para la compra de reseñas y consultar con los expertos de la agencia para resolver cualquier duda.

Contacto

Emisor: Maps&SEO

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com