Transformar el espacio con jardines verticales artificiales, por Vikenzo Nature

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 20 de octubre de 2023.

En la búsqueda de soluciones innovadoras para la decoración y ambientación de espacios, los jardines verticales artificiales han emergido como una opción cautivadora y versátil

Estos componentes, que fusionan la estética natural con la utilidad de lo artificial, presentan un conjunto de beneficios que los convierten particularmente seductores. Para crear un impresionante jardín vertical artificial, es crucial tener en cuenta una serie de principios esenciales que definen su éxito en términos de belleza y funcionalidad.



Vikenzo Nature, especialistas en la creación e instalación de jardines verticales artificial en Madrid, ofrece en este artículo las claves más significativas para conseguir un jardín vertical impresionante:



Selección de plantas y texturas apropiadas

La selección de plantas y texturas apropiadas es un paso crucial en la creación de un jardín vertical artificial. La clave radica en elegir cuidadosamente las plantas artificiales que imiten de manera auténtica a sus contrapartes naturales. Esto significa prestar atención a detalles como la forma de las hojas, la disposición de las ramas y la gama de colores.



Al elegir las plantas, se recomienda optar por variedades que sean conocidas por su realismo. Las empresas especializadas, suelen ofrecer una amplia gama de opciones de alta calidad que imitan fielmente a las plantas reales. Además, es importante considerar la coherencia en la apariencia de las plantas seleccionadas para crear un conjunto armonioso y natural.



La textura de las plantas también desempeña un papel esencial en la creación de un jardín vertical. Al tocar las hojas y ramas artificiales, deben sentirse similares a las de una planta real. Esto no solo contribuye a la autenticidad del jardín, sino que también agrega una dimensión táctil que aumenta la sensación de realismo.



Otro aspecto a considerar es la variación en la forma y el tamaño de las plantas seleccionadas. La naturaleza no es uniforme, y un jardín vertical que imite esta diversidad tendrá un aspecto más auténtico y atractivo. Combinar plantas con diferentes formas y tamaños proporciona un aspecto más dinámico y agradable visualmente. Además, es importante tener en cuenta el entorno en el que se instalará el jardín vertical.



Las plantas seleccionadas deben ser apropiadas para las condiciones ambientales específicas del lugar, como la exposición a la luz y la humedad. Esto garantiza que el jardín mantenga su aspecto fresco y atractivo a lo largo del tiempo.



Diseño y composición equilibrada

La disposición de las plantas en este tipo de estructura vertical requiere una cuidadosa planificación para lograr un efecto visualmente atractivo y armónico.



Es esencial evitar la congestión excesiva de plantas en el jardín vertical. Si las plantas están demasiado apretadas, no solo se verá desordenado, sino que también dificultará la apreciación individual de cada especie.



En lugar de ello, se debe buscar un equilibrio entre la densidad de las plantas y el espacio disponible, permitiendo que cada una tenga suficiente espacio para crecer y destacarse.



La creación de niveles y agrupaciones estratégicas es una técnica que añade interés visual y profundidad al jardín vertical. Al organizar las plantas en diferentes alturas y agruparlas según sus características, se crea una composición tridimensional que aporta dinamismo y realismo al diseño. Esto emula la complejidad y diversidad de la naturaleza, proporcionando un aspecto más auténtico.



Además, es importante combinar especies con diferentes características, para crear una composición más rica y atractiva visualmente. La variación en la forma de las hojas, la altura y el color contribuye a la sensación de diversidad y naturalidad.



Estructura soporte bien seleccionada

La elección de la estructura que sostendrá el jardín vertical artificial es un factor crucial en el éxito del diseño. Este elemento no solo cumple una función práctica, sino que también contribuye significativamente a la estética general del jardín vertical. Es importante considerar el estilo y la temática del espacio donde se instalará el jardín vertical.



Por ejemplo, en un entorno urbano y moderno, una pared vertical puede crear un impacto visual impresionante, añadiendo un toque contemporáneo al ambiente.



Por otro lado, en espacios más pequeños o interiores, un panel modular puede ser una opción más práctica y versátil, permitiendo una mayor flexibilidad en la disposición y el diseño de las plantas.



La elección del material de la estructura también es relevante. Materiales como la madera, el metal y el plástico ofrecen diferentes estilos y texturas que pueden complementar la estética del espacio. Además, se debe considerar la durabilidad y resistencia del material elegido para asegurar que el contenedor mantenga su integridad a lo largo del tiempo.



La ubicación del jardín vertical en relación con la estructura de soporte es otro aspecto a tener en cuenta. Es importante que la estructura sea lo suficientemente fuerte y segura para sostener el peso del jardín vertical y las plantas que lo componen.



La elección de la estructura también puede influir en la disposición de las plantas. Algunas estructuras, como los paneles modulares, permiten una disposición más modular y versátil, mientras que otras, como una pared vertical, pueden requerir una planificación más cuidadosa para asegurar que las plantas crezcan de manera adecuada y se mantengan en su lugar.



Adaptación al entorno y al estilo del espacio

La adaptación al entorno y al estilo del espacio es un aspecto fundamental para garantizar que el jardín vertical se integre de manera armoniosa y atractiva en su entorno. Esto implica considerar cuidadosamente la decoración y el diseño general del espacio donde se instalará el jardín vertical.



Uno de los primeros pasos es observar el estilo predominante del lugar. ¿Es moderno y minimalista, rústico y tradicional, o quizás un entorno más contemporáneo? Identificar el estilo existente proporciona una base sólida para elegir las plantas y la estructura de soporte del jardín vertical.



Por ejemplo, en un entorno moderno y minimalista, un diseño limpio y simétrico puede complementar perfectamente la estética. Mientras tanto, en espacios más rústicos, se podría optar por un diseño más orgánico y libre.



La paleta de colores también juega un papel esencial en la adaptación al entorno. Se deben elegir plantas que armonicen con los colores predominantes en el espacio. Esto no solo crea una sensación de continuidad, sino que también asegura que el jardín vertical se integre visualmente en el ambiente.



Además, considerar la disposición de muebles y elementos decorativos existentes es crucial. El jardín vertical debe complementar y realzar el mobiliario y la decoración existente en lugar de competir con ellos. La ubicación estratégica del jardín vertical en relación con otros elementos del espacio puede crear una composición visualmente equilibrada y atractiva.



La escala y el tamaño del jardín vertical también deben ajustarse al espacio disponible. Es importante evitar que el jardín vertical domine o abrume el ambiente, sino que más bien se integre de manera natural y armoniosa.







Contacto

Nombre contacto: VIKENZO NATURE

Descripción contacto: Transforma el espacio con jardines verticales artificiales

Teléfono de contacto: 630 17 43 38