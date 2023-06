Yolanda Francisco, representa a Cantabria en Miss Universo España 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Cantabria, 23 de junio de 2023.

Yolanda Francisco, Miss Cantabria 2023, apasionada de la defensa de los animales y estudiante de derecho, es la favorita según los Instagrammers

Yolanda Francisco, será la representante de Cantabria en Miss Universo España 2023 cuya Gala final se celebrará el 1 de julio en Costa Adeje.



Las representantes de las diferentes Comunidades Autónomas se concentrarán del domingo 25 de junio al domingo 2 de julio, entorno a la gala final que será el sábado 1 de julio de 2023, a las 22 h. en Los Olivos Beach Resort, Costa Adeje, Tenerife.



La candidata ganadora de Miss Universo España, que resulte seleccionada por el jurado del certamen el 1 de julio, será la representante de España, a finales de año, en la edición 72° de Certamen Miss Universo 2023, que tendrá lugar en El Salvador.



¿Quién es Yolanda Francisco?

Yolanda Francisco, de 24 años, es una mujer sencilla, alegre, extrovertida, comprometida con la vida sana y siempre con actitud positiva. Amante de los animales y la naturaleza, que siempre vela por su bienestar. Yolanda, a pesar de su juventud, ha viajado mucho en familia por Europa y Estados Unidos, habla inglés con fluidez y está estudiando italiano.



Yolanda se ha criado en un hogar con madre colombiana y padre español, ha crecido bajo dos culturas preciosas y diversas, lo cual hace que Yolanda valore la diversidad y la inclusión "Me encanta trasladar esto de forma positiva al corazón de todas las personas. Para mí, lo más importante es ser feliz, no perfecta" comentaba Yolanda en su vídeo de presentación.



Yolanda Francisco ha pasado su infancia en tierras cántabras, aunque actualmente, por temas profesionales (negocio familiar) se encuentra en Alicante, donde además está estudiando Derecho. "Estoy muy feliz de representar a Cantabria, porque mi familia paterna es de esta tierra tan hermosa. Aunque he vivido en varios lugares de España, Cantabria siempre será protagonista de los mejores recuerdos en mi infancia. Pero más allá de todo esto, lo que realmente hace a Cantabria un lugar tan especial son sus habitantes con calidez, hospitalidad y amor por su tierra".



Se presenta a Miss Universo España porque siempre ha admirado dicho certamen debido a que no solo destaca o valora la belleza de cada mujer, también promueve la capacitación y empoderamiento de la mujer en todas sus formas. Para Yolanda "lo más importante es ser una mujer justa, con metas personales, trabajadora, bondadosa, siempre actuando con naturalidad y confianza en una misma".



Yolanda Francisco, es la preferida de los seguidores del perfil de Instagram de Miss Universe Spain, siendo el "Reel" de Miss Cantabria 2023 el que acumula más "likes" y el segundo con más visualizaciones a fecha de esta noticia.



Sobre Miss Universe Spain

Miss Universe Spain es una organización inclusiva que resalta a las mujeres de toda España y las capacita para alcanzar sus objetivos a través de experiencias que generan confianza en sí mismas y crean oportunidades para el éxito. Miss Universe Spain, brinda a las mujeres que participan, una plataforma nacional e internacional para lograr un cambio positivo personal, profesional y altruista como líderes inspiradoras y modelos a seguir. Miss Universe Spain







Contacto

Nombre contacto: Yudy Murillo

Descripción contacto: (Comunicación Yolanda Francisco)

Teléfono de contacto: 689 31 08 52