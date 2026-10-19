Ainia, ITE e Inescop impulsan una plataforma para detectar contaminantes físicos y amenazas químico-biológicas

AINIA, ITE e INESCOP desarrollarán una plataforma inteligente para detectar contaminantes físicos y amenazas químico-biológicas - REMITIDA AINIA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de la Alimentación (Ainia), el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop) han iniciado PRISMA-D, un proyecto de I+D orientado al desarrollo de una plataforma tecnológica multisensorial e inteligente que permitirá mejorar la detección, localización y confirmación de contaminantes físicos, químicos y biológicos en superficies y matrices complejas, con especial foco en aguas y lodos.

PRISMA-D --Plataforma multisensorial inteligente para la detección de contaminantes y amenazas químicobiológicas en matrices complejas-- busca "responder a uno de los principales retos asociados al control de entornos potencialmente contaminados: disponer de información rápida y fiable que permita identificar riesgos, reducir la exposición de los profesionales y favorecer una actuación temprana", han indicado representantes de esta iniciativa en un comunicado.

Así, han detallado que para ello, se desarrollará, integrará y validará una solución capaz de abordar de forma conjunta la detección, protección del operario y confirmación de los resultados mediante análisis de laboratorio.

El objetivo es "avanzar hacia una plataforma operativa e interoperable que mejore la capacidad de prevención y respuesta para su futura transferencia al mercado".

La plataforma PRISMA-D integrará diferentes tecnologías que actualmente se emplean de forma independiente. En el ámbito de la robótica y los sistemas autónomos, se desarrollarán soluciones terrestres y aéreas capaces de monitorizar entornos potencialmente contaminados y realizar de manera remota la toma de muestras ambientales.

El objetivo es conseguir procesos de muestreo más seguros, trazables y reproducibles, reduciendo la necesidad de exposición directa de los operarios, han explicado.

El proyecto avanzará también en el desarrollo y caracterización de biosensores capaces de analizar agentes de riesgo biológico y químico, como patógenos, así como determinados efectos bioquímicos asociados a la exposición de las personas a estos riesgos.

Por otra parte, se investigarán y validarán tecnologías fotónicas y analíticas avanzadas para mejorar la detección y caracterización de contaminantes físicos, químicos y biológicos en matrices complejas y disponer de herramientas analíticas de referencia.

La inteligencia artificial constituirá el núcleo encargado de integrar y explotar de manera conjunta la información generada por los diferentes sistemas. Mediante la fusión de datos procedentes de sensores, equipos analíticos y sistemas autónomos, PRISMA-D "busca facilitar una interpretación más completa de la información y proporcionar herramientas de apoyo a la toma de decisiones".

Todas estas tecnologías se integrarán en un prototipo que será validado para comprobar el funcionamiento conjunto de la plataforma. La detección temprana de contaminantes "resulta especialmente relevante en sectores en los que una incidencia puede afectar a la seguridad, la calidad de los productos, la continuidad de los procesos o la protección de las personas".

PRISMA-D pretende ofrecer a las empresas nuevas capacidades para detectar de forma temprana contaminantes y amenazas químico-biológicas en aguas, lodos, alimentos y otros entornos complejos, "facilitando una actuación más rápida antes de que una incidencia pueda generar impactos sobre la producción o la seguridad".

La combinación de sensores inteligentes, sistemas autónomos e inteligencia artificial "permitirá avanzar hacia modelos de prevención más eficaces, reducir los tiempos de respuesta ante posibles incidencias y mejorar la fiabilidad de la información disponible", han agregado desde el proyecto.

Los resultados tendrán potencial de aplicación "en ámbitos estratégicos como la gestión y tratamiento del agua, la industria agroalimentaria, el control ambiental y las infraestructuras críticas, contribuyendo además al desarrollo de entornos de trabajo más seguros y a una toma de decisiones basada en datos".

PRISMA-D está coordinado por AINIA y cuenta con la participación del ITE e INESCOP, que aportarán capacidades tecnológicas complementarias para abordar el desarrollo e integración de la plataforma.

"CAPACIDADES TECNOLÓGICAS ESTRATÉGICAS"

PRISMA-D cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) y fondos FEDER, en el marco de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), "contribuyendo al desarrollo de capacidades tecnológicas estratégicas y a la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Comunitat Valenciana".