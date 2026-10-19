Científicos de la UV desarrollan una nueva estrategia para controlar altermagnetismo en materiales moleculares

Científicos del ICMol desarrollan una nueva estrategia para controlar el altermagnetismo - UV

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) ha desarrollado una nueva estrategia para controlar de forma externa el altermagnetismo en materiales moleculares, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El altermagnetismo es un nuevo tipo de magnetismo demostrado experimentalmente en 2024 con propiedades especialmente interesantes para la espintrónica, una tecnología que aprovecha el espín o rotación interna de los electrones para transmitir y procesar información.

El trabajo del equipo investigador del ICMol ha sido publicado en la revista Journal of the American Chemical Society y "abre una nueva vía para activar y desactivar esta propiedad magnética, aplicable en el diseño de futuras tecnologías", ha agregado la misma fuente.

Asimismo, ha detallado que uno de los principales retos para la aplicación del altermagnetismo es conseguir manipularlo de manera reversible mediante estímulos externos.

El estudio llevado a cabo, liderado por el investigador del ICMol José J. Baldoví, analiza el fenómeno conocido como transición de espín, que permite que los electrones cambien entre estados de alto y bajo espín.

La investigación examina si este proceso, característico de determinados materiales magnéticos moleculares, puede utilizarse como un interruptor para controlar las propiedades y facilitar el desarrollo de transistores espintrónicos --como por ejemplo memorias de bajo consumo energético-- reconfigurables en el futuro.

Estos dispositivos "permitirían controlar el flujo de información asociada al espín de los electrones en función del estado magnético del material", ha subrayado Baldoví.

En este escenario, el equipo investigador ha utilizado simulaciones computacionales para estudiar la transición entre estados de redes metalorgánicas (MOF, por las siglas en inglés), una familia de materiales formados por iones metálicos y moléculas orgánicas.

Los resultados muestran, "en el ámbito teórico y por primera vez en esta clase de materiales, que el altermagnetismo se puede activar y desactivar al aplicar la presión suficiente", ha agregado José J. Baldoví.

Así, se ha concretado que esta investigación "ofrece una nueva perspectiva en el desarrollo de elementos magnéticos inteligentes para procesar y transmitir la información".

"La posibilidad de encender y apagar las propiedades de los materiales constituye un paso importante hacia el diseño de nuevos dispositivos electrónicos programables y reconfigurables", ha destacado el investigador del ICMol.

Además, las transiciones de espín también pueden ser inducidas por estímulos como la temperatura o la luz en determinados materiales moleculares.

Baldoví ha expuesto que "los hallazgos sugieren que, en el futuro, podrían desarrollarse interruptores altermagnéticos controlados mediante diferentes estímulos externos". Esto, ha indicado, "permitiría combinar la versatilidad de la química de coordinación con las propiedades del altermagnetismo para diseñar una nueva generación de materiales funcionales".

INVESTIGADORES

El equipo que ha desarrollado este estudio lo completan los investigadores Alberto M. Ruiz, Andrei Shumilin y Diego López Alcalá. Todos desarrollan su tarea científica en el grupo de investigación 2D Smart Materiales Lab del ICMol, dirigido por José J. Baldoví.

La investigación ha sido financiada por la Unión Europea a través del Consejo Europeo de Investigación (proyecto ERC 2D-SMARTiES), el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (proyecto 2D-MAGIC) y el Plan GenT de la Generalitat Valenciana (proyecto 2D-SWiMS).