La Emtre implementa robots con IA en la planta de Manises que recuperarán 230.000 kilos de envases al año

Robot trabajando en la planta de Manises - EMTRE

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), responsable del tratamiento de los residuos del contenedor gris, marrón y la red de ecoparques del área metropolitana de València, ha dado un paso más en la modernización de sus infraestructuras con la implementación de un sistema de selección de envases inteligente en la planta de Manises a través de robots con inteligencia artificial que permitirá recuperar 230.000 kilos de envases al año.

El presidente de la Emtre, Emilio José Belencoso, ha señalado que esta intervención "moderniza una instalación que ya es puntera, aplicando la IA para mejorar la recuperación de residuos y evitar que recursos valiosos acaben en el vertedero, reduciendo el coste económico y ambiental de nuestros residuos".

La nueva maquinaria consiste en dos brazos robóticos, entrenados "durante meses" para identificar los residuos típicos del área metropolitana de València, que seleccionan los envases ligeros que no han sido detectados en los sistemas previos de clasificación óptica por estar demasiado sucios, con lo que se mejora la recuperación de materiales reciclables de la bolsa del contenedor gris respecto a la anterior selección manual, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los residuos seleccionados, envases ligeros, son restos que nunca deberían haber acabado en el contenedor gris. Deben depositarse en el contenedor amarillo, lo que aseguraría su correcto reciclaje y el fomento de una economía circular. Sin embargo, siguen estando presentes en la fracción resto (la del contenedor gris).

Con este nuevo sistema se aumentará la recuperación de estos envases y se evitará que acaben en vertederos. Gracias a la implantación del sistema de IA, se ha triplicado el rendimiento: los dos brazos robóticos lograr separar hasta 80 envases por minuto, mientras un operario solo alcanza a seleccionar 25 envases por minuto.

Sin embargo, la instalación del nuevo sistema no ha supuesto ninguna reducción del personal ya que los operarios que anteriormente se encargaban de esta selección han sido asignados a otros puestos de trabajo.

El nuevo sistema basado en IA ha sido adquirido gracias a una inversión de 612.000 euros, asumida al 100% por la concesionaria de la planta de Manises, así que no tendrá ningún coste para los 45 ayuntamientos que conforman la Emtre.

La puesta en marcha de esta innovadora maquinaria permitirá recuperar unos 230.000 kilos de envases ligeros de los residuos depositados en el contenedor gris, con lo que se evita que acaben en vertedero y se reduce el coste de tratamiento y protegiendo el medio ambiente.