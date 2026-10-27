Una estudiante de la UPV desarrolla un sistema de rehabilitación sostenible de edificios afectados por la dana

La estudiante de la Universitat Politècnica de València (UPV) Mariana Castañeda Jaramillo ha desarrollado un sistema para gestionar y analizar la información sobre los daños de los edificios afectados por las inundaciones de la dana - UPV

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de la Universitat Politècnica de València (UPV) Mariana Castañeda Jaramillo ha desarrollado un sistema para gestionar y analizar la información sobre los daños de los edificios afectados por las inundaciones de la dana.

El objetivo del trabajo --en el marco de las prácticas desarrolladas en la Cátedra ENIA-UPV en IA desarrollo sostenible, que cuenta con Nunsys Group como entidad promotora-- es facilitar la posterior rehabilitación de los edificios y sentar las bases para futuras aplicaciones de inteligencia artificial.

En concreto, el sistema combina fotografías tomadas sobre el terreno, información sobre los daños identificados y modelos digitales de los edificios.

A partir de esta información, podrán desarrollarse en el futuro herramientas de inteligencia artificial que ayuden a reconocer y analizar los daños y contribuyan a una rehabilitación más sostenible.

El proyecto ha creado un repositorio de información propio, ante la falta de bases de datos que reúnen de forma conjunta fotografías e información sobre los daños y problemas habituales en los edificios; este repositorio permitirá disponer de información organizada que facilite su estudio y ayude a los profesionales encargados de valorar y planificar su rehabilitación.

Para construir esta base de datos, se ha realizado una prueba piloto en Castellar-L'Oliveral, una de las zonas afectadas por la dana de València de 2024. El objetivo ha sido establecer unos criterios comunes para tomar las fotografías de los daños (teniendo en cuenta aspectos como la distancia, la iluminación y el ángulo), además de registrar toda la información relativa a qué tipo de daño se trata, su gravedad, dónde se encuentra y cuál podría ser su causa.

Tal y como explica Mariana Castañeda Jaramillo, en un comunicado, "el proyecto se centra en buscar una forma más eficiente de identificar, organizar y analizar los daños que presentan los edificios con especial atención en las construcciones afectadas por fenómenos como la dana de València. La idea es recopilar información de esos daños de manera ordenada para que pueda utilizarse también con herramientas de inteligencia artificial".

El director de la Cátedra ENIA-UPV y director de VRAIN de la UPV, Vicent Botti, explica que "proyectos como este demuestran la importancia de incorporar la inteligencia artificial de forma transversal en las distintas áreas de conocimiento. La IA debe convertirse en una herramienta al servicio de disciplinas como la arquitectura, la ingeniería o la gestión del territorio. Su aplicación a un problema real como los daños provocados por la DANA, evidencia cómo la combinación de conocimiento especializado y nuevas tecnologías puede ofrecer respuestas más eficientes y sostenibles.

Formar al estudiantado en esta visión multidisciplinar es fundamental para afrontar los grandes retos ambientales y sociales de los próximos años"

La Cátedra ENIA-UPV está financiada por el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial - ENIA y España Digital 2026), con fondos procedentes de la Unión Europea mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation EU.

Esta iniciativa nace con el objetivo de formar en inteligencia artificial a los egresados de las titulaciones de la UPV para resolver problemas de desarrollo sostenible, ya que la IA se está convirtiendo en una tecnología transversal requerida en la formación de diversas titulaciones. En esta labor cuenta con el respaldo de la firma tecnológica Nunsys Group como empresa promotora y concienciada con el reto de hacer llegar a cualquier compañía, independientemente de su tamaño, todas las tecnologías disponibles en la actual

Otro de sus objetivos es fomentar la cooperación entre los mejores equipos de investigación de la UPV y crear un sello de calidad dentro del sistema universitario mundial. Esta cátedra pretende ser un revulsivo para el modelo productivo de la Comunitat Valenciana y ayudar al sector empresarial para que incorpore en sus procesos la IA, evitando así la brecha digital.