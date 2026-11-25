Inauguración del mural del proyecto Dones de Ciència de la UPV de Montse Calleja, física especializada en Bionanomecánica. - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado un nuevo mural de su proyecto 'Dones de Ciència', dedicado a la física e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Montserrat Calleja. Obra de la artista Raquel Coba, la obra está situada en la fachada del IES Enric Valor de Silla.

En el mural destaca el retrato central de Montserrat Calleja, rodeada de diferentes instrumentos de laboratorio y elementos que evocan el mundo de la física, la nanotecnología y referencias directas a sus investigaciones sobre la detección de células cancerosas.

Combina tonos cálidos, como ocres, marrones y naranjas, con violetas, azules y grises. Y sobre ellos destaca una línea ondulante de color rojo intenso que recorre buena parte de la composición y que remite a las señales y vibraciones que permiten a los sensores nanomecánicos detectar y estudiar objetos diminutos, como células, bacterias, virus y otras partículas biológicas.

Montserrat Calleja ha destacado la importancia de acercar la ciencia a las nuevas generaciones. "Me hace mucha ilusión que un mural dedicado a mi trabajo esté en la fachada de un instituto, el lugar donde empecé a interesarme por la física gracias a mis profesores".

"La ciencia es el trabajo más apasionante que existe. Me encantaría que esta obra despierte la curiosidad de futuros científicos y que anime a muchas niñas a preguntarse hasta dónde pueden llegar si deciden dedicarse a la ciencia. Espero que disfruten en el futuro con la búsqueda de nuevo conocimiento, como yo lo hago ahora mismo", ha apuntado la investigadora del CSIC y, desde ahora, "compañera" de todo el alumnado y personal del centro.

"Para mí formar parte de este proyecto es todo un orgullo. Estoy superagradecida, tanto a la universidad como al instituto, donde me sentí como en casa mientras lo pintaba y, por supuesto a Montserrat. Haber podido descubrir toda su investigación sus aportaciones y compartir hoy esta mañana con ella ha sido maravilloso. Proyectos como este son muy necesarios para visibilizarnos, tanto a las mujeres muralistas como a las mujeres científicas", ha señalado, por su parte, Raquel Coba.

ENCUENTRO CON EL ALUMNADO

La inauguración ha contado con la participación de la investigadora homenajeada, la artista Raquel Coba, la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, Salomé Cuesta, y representantes de la comunidad educativa del IES Enric Valor.

Los grandes protagonistas han sido los alumnos y alumnas de 1º de ESO del centro, quienes han podido conversar con la científica y la muralista, plantearles preguntas y conocer de primera mano tanto las investigaciones que inspiran la obra como su proceso de creación.

'Dones de Ciència' alcanza con este los 53 murales, en un proyecto que seguirá creciendo a lo largo de este curso, acercando a los centros educativos la trayectoria de mujeres referentes de la investigación. Y cuenta nuevamente con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Montserrat Calleja Gómez (20 de abril de 1973, Ourense) es física y profesora de investigación y vicedirectora en el Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN-CNM-CSIC). Obtuvo su licenciatura (1998) y doctorado (2002) en Física por la Universidad de Santiago de Compostela.

Ha sido investigadora postdoctoral Marie Curie en la Universidad Técnica de Dinamarca y co-fundadora de la empresa tecnológica Mecwins S.A. Ha propuesto y desarrollado con éxito conceptos disruptivos en la frontera entre la física y la biología, como la identificación de marcadores biofísicos para comprender la mecanobiología del cáncer y para la detección de organismos patógenos.

Su investigación ha sido publicada en revistas de alto impacto como Nature Nanotechnology, Nature Communications o Chemical Society Reviews. Y ha recibido reconocimientos como el Premio Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años (2012) y el Premio Rei Jaume I en Nuevas Tecnologías (2022).

Raquel Coba es artista plástica y muralista. Licenciada en Bellas Artes y formada en un máster en Prácticas Artísticas Contemporáneas, su trabajo se sitúa en el cruce entre lo individual y lo colectivo dentro del paisaje urbano.

Su trayectoria incluye numerosos proyectos de pintura mural de gran formato, entre ellos uno de sus últimos trabajos, desarrollado para Vigo Cidade Cor, con una intervención de 420 m2.

Ha participado en festivales internacionales como Rexenera Fest, Muro Crítico y Festival Asalto, así como en ferias internacionales de arte contemporáneo, como JUSTMAD Madrid, junto a PNT Galería. Su práctica artística se extiende también a contextos de investigación y creación, con su participación en residencias internacionales como Arroscia Residency, desarrollada en Italia.