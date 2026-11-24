Proyecto de IBV y Aimplas - IBV

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) y Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, han puesto en marcha el proyecto 'Biomind', una iniciativa de I+D orientada al desarrollo de nuevas tecnologías digitales para la monitorización "remota, no invasiva y objetiva de indicadores fisiológicos relacionados con la salud mental".

La iniciativa combina biosensores avanzados, electrónica flexible e inteligencia artificial para desarrollar soluciones capaces de captar, interpretar y analizar señales biométricas de manera continua en entornos reales, explican sus responsables en un comunicado.

La salud mental representa uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de la actualidad. En este contexto, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud destacan la necesidad de impulsar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la prevención, el seguimiento y la detección temprana de alteraciones relacionadas con la salud mental mediante soluciones digitales innovadoras.

La tecnología desarrollada en 'Biomind' no está orientada al diagnóstico clínico, sino a la monitorización continua de indicadores fisiológicos asociados al estado psicofisiológico de las personas, proporcionando información complementaria que puede contribuir al seguimiento y apoyar la toma de decisiones por parte de profesionales de la salud.

Con este objetivo, el trabajo investiga el desarrollo de un sistema wearable basado en sensores físicos y electroquímicos integrados sobre sustratos flexibles capaces de monitorizar distintos biomarcadores fisiológicos. Estos desarrollos permitirán registrar parámetros como temperatura corporal, actividad cardíaca o determinadas moléculas asociadas a la respuesta fisiológica frente al estrés, generando información objetiva que posteriormente será procesada mediante algoritmos avanzados de inteligencia artificial.

Aimplas lidera el desarrollo de sensores físicos y electroquímicos, electrónica flexible y dispositivos wearables para la captura de biomarcadores, mientras que el IBV aporta su experiencia en monitorización fisiológica, procesado de señales e inteligencia artificial aplicada a la interpretación de datos biométricos.

DISPOSITIVO FLEXIBLE Y BIOCOMPATIBLE

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto trabaja en la combinación de sensores electroquímicos capaces de detectar cortisol y lactato de forma no invasiva junto con sensores físicos de temperatura y electrocardiografía. Toda esta información se analizará mediante modelos de inteligencia artificial entrenados con datos multimodales para generar indicadores objetivos relacionados con distintos estados psicofisiológicos.

La solución se materializará en un parche flexible diseñado para facilitar la captura continua de datos biométricos en condiciones reales de uso.

'Biomind' cuenta además con la colaboración de las empresas José Crespo Ballester, Blautic Designs, AW Sensors, ISECO, Dextro Médica e IMED, que participarán en la definición de requisitos, el desarrollo tecnológico y la validación de distintos componentes de la solución. Su participación contribuirá a orientar los desarrollos hacia necesidades reales del ámbito sanitario, tecnológico e industrial y facilitará la futura transferencia de resultados al tejido empresarial valenciano.

Los resultados del proyecto permitirán avanzar hacia nuevas herramientas de salud digital capaces de combinar la monitorización biométrica continua con sistemas inteligentes de análisis de datos. Además, contribuirán al desarrollo de capacidades tecnológicas estratégicas en ámbitos como la inteligencia artificial, la sensórica avanzada y la electrónica flexible, reforzando el posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el sector de las tecnologías digitales aplicadas a la salud.

El proyecto 'Desarrollo de tecnologías digitales basadas en biosensores y wearable electronics para la monitorización remota de la salud mental mediante algoritmos de Inteligencia Artificial' [IMIDSA/2026/24 y IMIDSA/2026/27] está impulsado por IVACE y financiado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.