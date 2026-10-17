Investigadora de Google DeepMind: "Desarrollamos herramientas de IA como compañeras de aprendizaje, no como atajo"

Archivo - Un estudiante utiliza el ordenador para realizar tareas. ARCHIVO. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Katie Stasaski, de Google DeepMind, destaca que su diseño de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) parte de la premisa de que actúen "como un compañero de aprendizaje para el estudiante, no como un 'atajo' para obtener respuestas fáciles".

Así lo pone de manifiesto la especialista, que enfoca su trabajo en la evaluación y mejora de modelos lingüísticos avanzados, en una entrevista con Europa Press con motivo de su visita a València para participar en la conferencia ECTEL 2026, que ha reunido en la UNED a unos 200 expertos llegados de más de una treintena de países de todo el mundo.

Stasaski ha dado el paso a Google DeepMind para centrarse en desarrollo de IA y educación y explica en qué momento se encuentra: "Nuestro equipo trabaja en entrenar a Gemini para que siga principios pedagógicos, en lugar de limitarse a construir herramientas que simplemente proporcionen respuestas. Guided Learning (Aprendizaje Guiado) en Gemini se fundamenta en la investigación de las ciencias del aprendizaje, basándose en principios como el aprendizaje activo, la gestión de la carga cognitiva y el fomento de la metacognición".

Para la investigadora, "el principal desafío" que tienen por delante es "la evaluación rigurosa: determinar qué funciona realmente, para quién y en qué contextos".

Sobre el debate acerca de las alucinaciones de datos y el sesgo algorítmico, Stasaski reflexiona sobre el hecho de que, "aunque nadie puede eliminar por completo la posibilidad de que surjan respuestas inexactas en ningún modelo de lenguaje de gran tamaño, sí es posible diseñar el sistema para minimizar el riesgo y medir si lo estamos logrando".

Además, añade que, "cuando el modelo actúa como una herramienta pedagógica --formulando preguntas en lugar de entregar la información directamente--, el perfil de riesgo es bastante diferente al de un modelo que solo genera respuestas".

"También creo que es fundamental que enseñemos a los estudiantes pensamiento crítico y habilidades de evaluación de fuentes en cualquier circunstancia, ya que son competencias valiosas con o sin IA de por medio", enfatiza.

Y preguntada por el uso generalizado de la IA entre los estudiantes y las voces que relacionan esta 'dependencia' con los malos resultados de los escolares en informes como PISA, la experta asegura que entiende estas preocupaciones y es consciente de que las nuevas tecnologías plantean "preguntas importantes".

No obstante, asevera: "Diseñamos nuestras herramientas para que actúen como un compañero de aprendizaje para el estudiante, no como un 'atajo' para obtener respuestas fáciles. En eso nos hemos centrado con Guided Learning: andamiar el razonamiento en lugar de entregar las respuestas servidas, de modo que ayudemos a proteger el esfuerzo productivo que resulta tan decisivo para el proceso de aprendizaje".

"EVIDENCIA REAL SOBRE LO QUE FUNCIONA"

Cuando se le plantea que augure cuál será la transformación más significativa que experimentará la educación en el próximo lustro, la investigadora cree que "el mayor cambio será que contaremos con evidencia real sobre lo que funciona".

"En cinco años, --prosigue-- espero que dispongamos de un volumen aún mayor de investigaciones rigurosas e independientes --incluyendo ensayos controlados aleatorizados y datos longitudinales-- que permitan a educadores y responsables políticos tomar decisiones informadas. Esa es la dirección hacia la que intentamos avanzar con nuestra propia investigación".

Por último, Katie Stasaski pone en valor encuentros científicos como ECTEL 2026 en València, que define como "una gran experiencia". "Lo que más valoro es la diversidad de perspectivas y el formato colaborativo de sus talleres. He aprendido mucho de asistentes procedentes de distintas áreas de investigación, y esas conversaciones estimulan tu pensamiento de formas que no consigues cuando te quedas en tu propio rincón del sector. Para un tema interdisciplinar como la IA en la educación, ese intercambio es realmente importante", concluye.