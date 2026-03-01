Patente valenciana para aumentar la seguridad de los edificios ante terremotos

Archivo - La UPV patenta un sistema que mejora la seguridad de los tabiques de placas de yeso laminado ante terremotos - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV - Archivo

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente al Instituto Icitech, ha desarrollado y validado un nuevo sistema de aislamiento sísmico para tabiques de placas de yeso laminado, capaz de reducir "de forma significativa" los daños en los edificios cuando se produce un terremoto.

El sistema, denominado 'Sispyl', ha sido probado en condiciones similares a las de un seísmo real y ya ha sido patentado, lo que abre la puerta a su futura comercialización y aplicación en edificios situados en zonas sísmicas.

Los tabiques de yeso laminado son elementos no estructurales muy habituales en la edificación actual. Sin embargo, cuando se produce un terremoto pueden interactuar con la estructura del edificio de forma no prevista en el diseño, provocando importantes daños en el edificio y poniendo en riesgo la seguridad.

"Hasta ahora, este problema no contaba con una solución eficaz y validada experimentalmente. Nuestro sistema hace más seguros y robustos los tabiques de yeso laminado, lo que se conoce popularmente como pladur", destaca, en un comunicado, Luis Pallarés, investigador del Instituto Icitech de la UPV.

El proyecto ha demostrado que es posible aislar sísmicamente los tabiques para que su respuesta ante un seísmo sea mejor y no colapsen. Gracias a este sistema, los tabiques sufren menos daños y, además, la rigidez global del edificio se reduce, lo que permite una mejor respuesta ante el terremoto, un comportamiento sísmico más adecuado y coherente con los cálculos de diseño.

PRUEBAS EN DOS EDIFICIOS PILOTO A ESCALA REAL

Para validar la eficacia del sistema, el equipo del Instituto Icitech ha construido dos edificios demostradores a escala real. Uno de ellos se ejecutó con tabiques tradicionales de yeso laminado, mientras que el segundo incorporó el sistema Sispyl, que introduce pequeñas modificaciones en la tabiquería convencional. Ambos edificios fueron sometidos a acciones sísmicas en ensayos experimentales, lo que permitió comparar su comportamiento.

"El edificio equipado con Sispyl mostró un aislamiento sísmico total de los tabiques, reduciendo de manera notable los daños y asegurando un comportamiento acorde con lo previsto en el diseño estructural frente a terremotos", explica Francisco J. Pallarés.

Además, el sistema ideado y patentado por los investigadores de la UPV ha superado todas las pruebas de resistencia y reacción al fuego, cumpliendo así los mismos requisitos que los tabiques tradicionales.

"Actualmente no existe nada similar en el mercado; nuestro sistema contribuirá a mejorar la seguridad de este tipo de edificios, que están muy extendidos tanto en áreas residenciales como en terciarios", concluye Luis Pallarés.