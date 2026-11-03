Plantean un sistema para anticipar inundaciones y mejorar la respuesta ante emergencias

Imagen facilitada por el Cenid - CENID

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante (Cenid) ha analizado y ha planteado el desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial (IA) para anticipar posibles inundaciones y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

El proyecto, liderado por el investigador Andrés Montoyo, parte del incremento de fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y danas, que pueden provocar inundaciones y generar "riesgos para la población, las infraestructuras y la actividad económica", según ha indicado el Cenid en un comunicado.

Ante este escenario, la propuesta plantea aprovechar las capacidades de la IA para analizar diferentes fuentes de información, anticipar posibles situaciones de riesgo y facilitar tanto la toma de decisiones de las administraciones como la comunicación con la ciudadanía.

El sistema propuesto se articularía en torno a tres capacidades: la predicción de inundaciones, la alerta temprana y la comunicación inteligente con los ciudadanos. Para ello, buscan aprovechar datos meteorológicos, topográficos, históricos de precipitaciones y otros datos hidrológicos, junto con información procedente de sensores y sistemas de control ya existentes.

Asimismo, la aplicación de modelos de IA permitiría analizar estos datos para generar predicciones sobre posibles inundaciones y mejorar progresivamente su precisión, de acuerdo con el Cenid.

Al mismo tiempo, la monitorización de variables como los niveles de agua de los ríos, las precipitaciones o la humedad del suelo permitiría identificar "posibles amenazas" y facilitar la emisión de alertas tempranas dirigidas a ciudadanos y autoridades.

Además, la propuesta incorpora un sistema de diálogo inteligente que permitiría establecer una comunicación bidireccional con los ciudadanos durante una emergencia. A través de este canal, la información podría adaptarse a la localización geográfica de cada usuario para ofrecer indicaciones sobre cómo actuar ante la situación concreta en la que se encuentre.

SUBSISTEMAS

Para hacer posible este planteamiento, de acuerdo con el centro de inteligencia, el proyecto propone estructurar la solución en tres subsistemas complementarios.

El primero es un sistema de lago semántico de entidades digitales destinado a integrar información procedente de diferentes ámbitos de la administración pública, como sistemas de información geográfica (SIG), datos catastrales, del padrón y censales, infraestructuras, consumos y otras fuentes sectoriales.

Sobre esta base se plantea un sistema de geointeligencia artificial que permitiría analizar de forma "predictiva y prescriptiva" el conocimiento generado a partir de los datos integrados. Su función sería utilizar técnicas de IA para identificar posibles acontecimientos y facilitar la toma de decisiones estratégicas ante situaciones de riesgo.

El tercer componente sería un sistema de diálogo inteligente orientado a simplificar la comunicación con la ciudadanía y trasladar la información de manera "clara y concisa".

En caso de emergencia, este último sistema permitiría interpretar las peticiones de los usuarios y proporcionarles indicaciones adaptadas a su posición geoespacial.

FASES

Por otra parte, el proyecto se estructura en tres fases de trabajo. La primera contempla el análisis y estudio de las fuentes de datos y de su estructura para identificar los procesos de integración, ingesta e interoperabilidad de la información.

También se definirán los nuevos tipos de entidades digitales capaces de representar datos procedentes de SIG, administraciones públicas, sistemas de previsión y medios sociales, según el Cenid.

La segunda fase se centrará en analizar cómo aplicar la IA de forma "predictiva y prescriptiva" sobre la base de conocimiento creada en el lago semántico de datos. Esta etapa permitirá definir la plataforma tecnológica necesaria para explotar la información y generar "conocimiento útil" para la predicción y la toma de decisiones.

Por último, la tercera fase abordará la definición y especificación de la estructura del chatbot destinado a establecer un diálogo con los ciudadanos durante una emergencia.

Finalmente, el marco de estudio contempla diferentes tecnologías avanzadas de IA, como la minería de datos, el aprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural y las tecnologías semánticas.