La UPV y RIDE! firman un acuerdo de lanzamiento para PoliTech-1, el primer satélite 100% valenciano

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

RIDE! ha firmado oficialmente un acuerdo de colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV) para apoyar el lanzamiento de PoliTech-1, el primer satélite diseñado íntegramente en la Comunitat Valenciana y cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2027. El acuerdo se formalizó en el marco del evento New Space & Solutions celebrado en Sevilla.

PoliTech-1 es un CubeSat 3U desarrollado en la UPV como parte de una iniciativa integral educativa y de investigación dedicada a la astrofísica y a aplicaciones de observación de la Tierra. El satélite representa un "hito importante" en la innovación regional y "refuerza" la posición de València dentro del creciente ecosistema espacial español, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La carga útil de la misión incluye una cámara compacta de observación terrestre capaz de capturar imágenes "de alta calidad", apoyada por una antena de comunicaciones en banda C direccional que permite la transmisión de imágenes a alta velocidad.

El satélite también está equipado con sistemas avanzados de control de actitud y órbita para garantizar "precisión operativa". Entre las tecnologías adicionales a bordo se incluye un detector de rayos gamma y neutrones para medir la radiación cósmica y evaluar las condiciones del clima espacial.

PoliTech-1 está diseñado para una vida operativa estimada de dos años, alimentado por paneles solares. La plataforma incorpora múltiples sistemas de comunicación, incluyendo una antena desplegable de dipolos cruzados con polarización circular para telecomando y telemetría en la banda UHF, y la anteriormente mencionada antena planar en banda C para transmisión de datos de ciencia a alta velocidad.

La plataforma satelital está siendo fabricada por la empresa ilicitana EMXYS. Más allá de las negociaciones comerciales con el lanzador, RIDE! acompaña a UPV en la gestión completa de las actividades asociadas antes de su lanzamiento previsto para finales de 2027.

RIDE! proporciona el sistema de separación y la campaña de integración, supervisará las actividades de interfaz con el vehículo lanzador y coordinará las operaciones y la logística en la plataforma de lanzamiento. Además, la empresa gestionará el transporte del satélite desde España hasta el sitio de lanzamiento y acompañará a los investigadores de la universidad con el soporte técnico para las campañas de pruebas y calificación requeridas.

"Esta colaboración subraya nuestro compromiso de apoyar misiones espaciales innovadoras y educativas en toda Europa", ha afirmado Valentin Benoit, CEO de RIDE!, que ha añadido que PoliTech-1 es un "sólido ejemplo de cómo las universidades pueden liderar desarrollos avanzados en el sector espacial, y estamos orgullosos de apoyar la misión desde las primeras fases de diseño hasta su puesta en órbita".

"HITO"

Por su parte, el rector de la UPV, José E. Capilla, ha celebrado que el acuerdo "ha marcado un hito para la Universitat Politècnica de València y para toda la Comunitat Valenciana". "PoliTech-1 ha sido el primer satélite diseñado íntegramente en nuestro territorio, fruto del talento, la capacidad tecnológica y la visión de futuro de nuestra comunidad universitaria".

En esta línea, ha afirmado que "este proyecto ha reforzado el posicionamiento de València en el ecosistema espacial español y ha demostrado el papel clave de la universidad como motor de innovación, conocimiento y desarrollo económico".

Desde EMXYS, se han mostrado "orgullosos de contribuir a PoliTech-1 proporcionando la plataforma satelital para esta misión tan relevante. Este proyecto refleja la solidez de nuestro compromiso de colaboración con la academia y pone de manifiesto las capacidades tecnológicas que se están desarrollando en la Comunitat Valenciana para el sector espacial", ha señalado su CTO, Francisco García de Quirós.