El '112 Comunitat Valenciana' registra 936 incidentes relacionados con lluvias desde el 9 d'Octubre

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono del '112 Comunitat Valenciana' ha registrado un total de 936 incidentes relacionados con lluvias desde el pasado jueves, día 9 d'Octubre, según ha apuntado la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez.

En concreto, de los 936 incidentes, 582 corresponden a la provincia de Valencia; 237 a la de Alicante; 73 a la de Castellón y 44 son de procedencia no determinada.

Rodríguez ha explicado que todos los incidentes se han ido atendiendo y "no hay ninguno de gravedad". No obstante, ha recordado que desde este domingo está decretada la alerta naranja para el conjunto del litoral de la Comunitat con la excepción del litoral sur de Alicante, y también naranja para el interior de Castellón y la provincia de Valencia.

La alerta naranja, ha añadido la secretaria autonómica, "supone un riesgo importante y hay que adoptar medidas de prevención y autoprotección", ha subrayado.

"Es importante --ha añadido-- limitar al máximo los desplazamientos a no ser que sean necesarios, evitar cruzar vados inundables, barrancos o zonas de acumulación de agua, y seguir las recomendaciones de las autoridades".

Rodríguez ha explicado que las lluvias dieron ayer una tregua a la Comunitat a excepción de la zona de Cullera y Favara por la mañana, que obligó a decretar por parte de la Aemet una alerta naranja observada y, luego, nivel amarillo en el litoral norte de Castellón.

No obstante, se tuvo que estar pendiente de la alerta roja decretada en Cataluña y que tuvo afectación, sobretodo, en las vías de circulación como la AP7 o la N340, que sufrieron inundaciones y cortes. "Se pidió ayuda por parte de la Guardia Civil, que finalmente no fue necesaria, para asistir a viajeros que se habían quedado incomunicados en estas vías", ha dicho.