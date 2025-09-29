Unos 1.130 sanitarios no pueden acudir a sus centros y se cierran 17 consultorios auxiliares por las lluvias

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta este lunes - Rober Solsona - Europa Press

Sanidad destaca la normalidad en la asistencia y garantiza a los ciudadanos la reprogramación de sus citas

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado "la normalidad y tranquilidad" en la prestación sanitaria ante este episodio de lluvias que ha impedido a cerca de 1.300 profesionales sanitarios acudir este lunes a sus centros de trabajo por riesgo en los desplazamientos, mientras que se han cerrado 17 consultorios auxiliares por goteras o porque el único facultativo que lo atiende no ha podido personarse.

Así, lo ha señalado en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del pleno de Consell para dar cuenta cada conseller de la situación o incidencias que se hayan podido producir en las áreas de su competencia debido a las alertas meteorológicas activadas este lunes en la Comunitat Valenciana

Así, Gómez ha explicado que desde ayer se han lanzado 4.200.000 SMS y alrededor de 2 millones de notificaciones a través de la APP de la conselleria pidiendo a la población que si el clima es adverso, no se desplacen a su cita o intervención ya que la seguridad es "lo primero" y ha garantizado que todas las consultas de pacientes que no hayan podido asistir se reprogramarán. Al final del día prevé tener datos de cuántas citas se han cancelado.

En ese sentido, ha recordado que también se ha dado instrucción a los departamentos para que se recuerde al personal que, ante una situación de emergencia, "se permanezca especialmente atento a las instrucciones que reciba por parte de superiores o de protección civil, así como a la evolución de la emergencia".

Así, 1.130 profesionales no han podido acudir a sus centros, 800 de ellos en la provincia de Valencia entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, 200 de ellos en el Hospital La Fe; y otros 300 en la provincia de Castellón, fundamentalmente en los departamentos de Castelló y Vinaròs. En Alicante 30 trabajadores del departamento de Salud de Dénia no han podido personarse al vivir en Valencia.

Respecto a las infraestructuras, ha destacado la "práctica normalidad" a excepción de problemas puntuales en 17 consultorios auxiliares por goteras, o que "no han podido prestar asistencia ya que son 'monopuestos' y el facultativo no ha podido ir". En estos casos la asistencia está "garantizada en los puntos de atención continuada que hay en esa zona básica de salud".

Del mismo modo, ha resaltado que la Dirección General de Farmacia, en colaboración con los colegios profesionales de Castellón, Valencia y Alicante, está haciendo y realizando un seguimiento "constante y permanente" de la situación y ha destacado que la prestación de la asistencia está "garantizada" y "no ha habido ningún tipo de incidente".

De igual modo, ha resaltado la normalidad en la asistencia al paciente crónico que está siendo atendido en su casa ya que desde Sanidad se ha estado en "constante y permanente contacto" con las empresas tanto de oxigenoterapia, como de hemodiálisis, como de transportes, para garantizar la prestación "al cien por cien", al igual que en la asistencia sanitaria oncología y de las Urgencias ya sea a través de Puntos de Atención Continuada (PAC), Punto de Atención Sanitaria (PAS) como en todos los centros hospitalarios.

Asmismo, ha recalcado que el transporte SES (Servicio de Emergencias Sanitarias) está "funcionando al 100% con el SAMU, los Soportes vital Básicos (SVB) y los transportes no asistidos de urgencias", mientras que en en el transporte ordinario, ante la detección de cualquier tipo de riesgo se avisando, para decidir si se debe trasladar el paciente o no al centro hospitalario.