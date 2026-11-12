Acampada València se retira de la Plaza del Ayuntamiento: "Queremos irnos hoy"

Retirada de los acampados en la Plaza del Ayuntamiento de València - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acampada València ha comenzado a retirarse de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde lleva instalada desde el pasado 3 de octubre y justo un día después de la jornada de huelga general por una vivienda digna y las diferentes manifestaciones.

Según los cálculos de personas que continúan acampadas, en estos momentos siguen aún desplegadas alrededor de cien tiendas de campaña, que intentarán desmontar en esta misma jornada, con el fin de "cuanto antes posible liberar la plaza y que los valencianos puedan disfrutar de las fiestas navideñas". "Queremos hoy irnos", ha dicho Victoria Biugues, una de las personas que este jueves ha ejercido como portavoz.

En las últimas horas, la Acampada ha emitido un comunicado oficial en el que las personas designadas por la asamblea como "de referencia" y "portavoces" se han desmarcado de hechos ocurridos durante la jornada de la huelga, de la propia acampada, han reafirmado su "compromiso" con la defensa del derecho a la vivienda, la no violencia y el "diálogo" así como con la "desescalada y convivencia", que sostienen que se estaba llevando a cabo "de manera efectiva".

En ese comunicado esos portavoces se desvinculaban este miércoles de la Acampada y apuntaban a que, quienes continuaran, lo harían "según sus propios criterios y decisiones". Este mismo jueves han concretado que esta decisión de desvinculación ya la habían trasladado a Ayuntamiento, Delegación del Gobierno y la Generalitat valenciana.

Desde la Plaza del Ayuntamiento, una portavoz, Remi Piqueres, ha afirmado que van a desalojar la plaza hoy mismo porque "si no, la Policía nos va a desalojar a la fuerza" y ha afirmado que personas que siguen acampadas no están "en ningún momento" a favor de la retirada pero consideran que han "agotado todas las vías de comunicación" y están "baja amenaza" de que el desalojo sea "a través de la violencia policial".

Según su versión, Delegación del Gobierno les ha dado un plazo para proceder al desolojo, por razones que no ha concretado, un extremo que el departamento dirigido por Roger Llanes niega. "Vamos a intentar dejarla como estaba al principio", ha asegurado Piqueres.

En esta misma línea, Buigues ha añadido que Delegación del Gobierno les trasladó este miércoles, tras "proteger a la gente que sufrió cargas policiales", que "no podía reunirse con nosotras y que debíamos desacampar inmediatamente".

"Conseguimos retrasarlo hasta el día de hoy para hacer una recogida ordenada y que pudiéramos recoger los utensilios necesarios para poder donarlos a diferentes asociaciones. Seguimos trabajando y ahora mismo desmontando", ha recalcado.

"SEGUIREMOS LUCHANDO"

De los 40 días de acampada ha dicho que se llevan los vínculos generados, las redes de apoyo y "poner en la mesa el tema de la vivienda, donde hay muchísima tela que cortar. "Seguiremos luchando. Aunque ahora mismo se levante esto, la lucha se transforma; es un organismo vivo y muta y ahora mismo seguiremos trabajando para que la gente pueda optar a una vivienda digna".

El hasta ayer portavoz de Acampada València, Dan, también apunta en un mensaje de despedida a los medios que no abandonan la "lucha por la vivienda": "Al contrario, desde hoy vamos a hablar con las personas y organizaciones con las que tenemos que hablar y estudiaremos las vías que consideremos más útiles para seguir defendiendo el derecho a la vivienda y la no violencia, pero desde otro lugar y de otra manera".