AEAT niega fallos en Renta Web y dice que las deducciones de la Generalitat no se aplican porque se publicaron tarde

Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria (AEAT) asegura que no se han producido fallos en el portal Renta Web al inicio de la Campaña de la Renta 2025 por el hecho de que no se puedan aplicar todavía las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat Valenciana, sino que explica que esto se debe a que el Diari Oficial (DOGV) publicó de forma "muy tardía" la convalidación de los decretos-ley del Consell sobre la desgravación de gastos por la práctica y fomento de la música y por gastos sanitarios y deportivos.

Así lo indican fuentes del organismo estatal a Europa Press después de que la Conselleria de Hacienda afirmara este miércoles que un fallo en el programa Renta Web impide aplicar las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat y por el gobierno de Castilla-La Mancha.

Según la AEAT, el sistema "funciona perfectamente", pero las últimas deducciones todavía no se pueden aplicar porque la convalidación de los decretos-ley de la Generalitat se publicaron el pasado 1 de abril y este pasado miércoles --"con la Campaña de la Renta ya empezada"-- y es a partir de ahí cuando "surten efecto jurídico" y se pueden incorporar al sistema.

"Es muy evidente que no podemos incorporar en tiempo real e instantáneo cualquier modificación normativa de una comunidad autónoma", subrayan las mismas fuentes, y aseguran que "en el pasado no ha sucedido que una comunidad introduzca una deducción tan encima de la Campaña de la Renta".

"EL SISTEMA SE PODRÍA VOLVER INESTABLE"

Desde la Agencia Tributaria indican que, si se hubieran introducido estas últimas deducciones, "el sistema se podría volver inestable para el contribuyente" en un momento "muy crítico" al ser el arranque de la campaña. "No es una cuestión de ningún fallo: no se han incorporado intencionadamente para evitar problemas al conjunto de los contribuyentes", recalcan.

Se trata de una situación que afecta a las últimas deducciones aprobadas por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, ejecutivo que "también las aprobó de forma muy tardía".

En cualquier caso, AEAT garantiza que se solucionará "lo antes posible", en los "próximos días", y las deducciones se incorporarán al portal web de la declaración de la renta "en cuanto sea posible".

Hasta entonces, se ha introducido en el sistema un aviso dirigido a los usuarios para indicarles que todavía no presenten la declaración si se quieren beneficiar de las deducciones modificadas por la Generalitat, sobre gastos sanitarios y deportivos. En el caso de los gastos musicales, al ser una nueva deducción, de momento "simplemente no se ha habilitado la casilla" en el portal.

SE RECOMIENDA ESPERAR

Por tanto, desde la Agencia Tributaria recomiendan a los contribuyentes valencianos que esperen a realizar la declaración si se quieren beneficiar de estas deducciones. Recuerdan además que, actualmente, modificar una declaración ya presentada "es muy sencillo", mediante un apartado específico en el portal web.

La AEAT informará a la Generalitat cuando las últimas deducciones fiscales estén incorporadas en el sistema para que lo difunda en los canales oportunos, añaden las mismas fuentes.