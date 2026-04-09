Llorca exige a la Agencia Tributaria aplicar "cuanto antes" las nuevas deducciones de la Generalitat en la declaración

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la presentación de la Campaña de la Renta- ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) que aplique "cuanto antes" las nuevas deducciones fiscales aprobadas por el gobierno valenciano en el portal web de la Campaña de la Renta 2025, ya que todavía no se pueden seleccionar a pesar de que ya se ha iniciado el proceso. "No voy entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha dicho.

Llorca se ha manifestado así a preguntas de los periodistas tras la presentación de la Campaña de la Renta en el Palau de la Generalitat. La Conselleria de Hacienda aseguró este miércoles que un fallo en el programa Renta Web impide aplicar las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat, algo que AEAT ha negado este jueves.

Según la Agencia Tributaria, no se han producido fallos en el portal Renta Web, sino que no se pueden aplicar aún las deducciones porque el Diari Oficial (DOGV) publicó de forma "muy tardía" la convalidación de los decretos-ley del Consell sobre la desgravación de gastos por la práctica y fomento de la música y por gastos sanitarios y deportivos.

En este contexto, Llorca ha defendido que las administraciones están obligadas a "no generar confusión y dudas" sobre las deducciones fiscales, al tiempo que ha destacado que los decretos --no su convalidación-- fueron publicados los pasados 3 y 6 de marzo. Considera, por tanto, que "ha habido tiempo suficiente" para que estas deducciones estuviesen en la aplicación informática de la Agencia Tributaria.

Tras remarcar que no pretende "polemizar", ha reclamado a la AEAT "claridad y que, cuando hay errores informáticos o no se llega a tiempo, no confrontar, sino solucionarlo". Ha urgido a que las deducciones se las puedan aplicar los valencianos "cuanto antes", ya que ha insistido en que "son una realidad desde el 3 y desde el 6 de marzo".

Respecto a qué deben hacer las personas que ya hayan hecho su declaración y no se hayan podido aplicar las deducciones, Llorca ha señalado que es la Agencia Tributaria "quien tiene que dar la información". Además, ha explicado que la AEAT ha trasladado a la Generalitat que los afectados podrán corregir y modificar su declaración "en el momento en el que estén las deducciones ya subidas a la pagina web".

"Creo que ha habido tiempo de sobra. Si no se ha hecho, no voy a entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha abundado.

LAS AYUDAS POR LA DANA ESTÁN EXENTAS DE TRIBUTAR

Por otro lado, cuestionado por las dudas que tienen algunos beneficiarios de ayudas destinadas a los afectados por la dana que no saben cómo incluirlas en su declaración de la renta, el jefe del Consell ha recordado que estas prestaciones están exentas de tributar "en la teoría y en la práctica", por lo que "no tienen que gravar en ningún impuesto".

También ha explicado que los beneficiarios tienen a su disposición los puntos de atención presencial y telemática habilitados por la Generalitat en el proceso de declaración de la renta, este año "con más personal y plataformas".

En su intervención en el acto, Llorca ha destacado que, en la Campaña de la Renta 2025, "más de un millón de valencianos van a disponer de cien millones en sus bolsillos gracias a las desgravaciones en la renta". Según ha apuntado, las últimas deducciones aprobadas beneficiarán a 300.000 nuevos contribuyentes por 27,2 millones de euros.

Se trata de las nuevas deducciones por gastos en enseñanza musical: por la compra de instrumentos, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento. La Comunitat Valenciana es "la única región de España" en aplicar esta medida de la que se beneficiarán cerca de 200.000 contribuyentes.

Se suman a las deducciones ya aprobadas en materia de salud para enfermedades crónicas y raras o adquisición de gafas y lentillas, así como por actividades saludables y por vivienda para jóvenes o arrendatarios que "apuestan por el alquiler asequible".

Otros beneficios fiscales implantados por la Generalitat van destinados a la innovación empresarial, al emprendimiento a municipios en riesgo de despoblación, a la adquisición de vehículos eléctricos o a los afectados por la dana, en este caso con desgravaciones del 100% de los gastos de reparación de la vivienda habitual y con deducciones de hasta el 45% en inversión en empresas afectadas.

El 'president' ha destacado que esta campaña se ha reforzado la atención telefónica, por videollamada y presencial hasta su finalización el 30 de junio, con un refuerzo de 30 personas y apoyo especial a personas con diversidad funcional.

El 29 de abril se abrirá el plazo para solicitar cita para asistencia telefónica para poder confeccionar las declaraciones por teléfono, tras lo que el 1 de junio se iniciará la atención presencial hasta el 30 del mismo mes.

La Agencia Tributaria Valenciana se desplegará en 68 municipios de las tres provincias. Durante mayo se habilitarán 42 puestos de atención telefónica, mientras en junio habrán 104 puestos presenciales.

'LO JUSTO ES PAGAR LO JUSTO'

En general, Llorca ha reiterado que el objetivo es que los impuestos vayan destinados a sufragar "unos servicios públicos fuertes", dentro de una política fiscal "justa y no confiscatoria" como refleja el lema de la Generalitat para la campaña: 'Lo justo es pagar lo justo'. Por eso se ha comprometido a "seguir bajando impuestos a las clases medias y trabajadoras para seguir siendo una sociedad mucho más justa".

"No es justo que un valenciano pague la infrafinanciación a la que nos somete el Gobierno", ha manifestado, para comparar las subidas de impuestos aprobadas por el actual Ejecutivo central desde 2018 y su "máximo histórico de recaudación en 2025" con las rebajas fiscales de la Generalitat desde 2023 que, según él, no han impedido aumentar el pasado ejercicio la recaudación en un 13,4% respecto a 2024.

Como conseller de Hacienda, José Antonio Rovira ha insistido en que la Comunitat Valenciana "en menos de tres años ha pasado de ser un infierno fiscal a convertirse en la comunidad autónoma con el mayor número de deducciones fiscales, hasta 41 grupos diferentes". Según ha indicado, desde mediados de 2023 los valencianos "se han ahorrado 410 millones" en los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales o deducciones".

Rovira también ha puesto en valor el "compromiso del Consell con la familia y el fomento de la natalidad" mediante las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, así como para la conciliación de la vida familiar con la laboral.

EL PP CARGA CONTRA AEAT

Por su parte, al igual que Llorca, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha exigido a la Agencia Tributaria que habilite "de forma inmediata" en el sistema Renta Web la aplicación de las bonificaciones fiscales aprobadas por la Generalitat. "No estamos ante un problema técnico inevitable, sino ante una falta de voluntad para aplicarlas", ha denunciado, y ha subrayado que "no es cierto que las deducciones lleguen tarde, sino que están plenamente vigentes y los valencianos tienen derecho a aplicarlas desde el primer momento".

En un comunicado, ha criticado la "incoherencia" de AEAT porque "sí ha incorporado estas deducciones en su manual y en su web informativa, pero al mismo tiempo impide seleccionarlas en el programa". "Si están reconocidas y explicadas, deberían poder aplicarse. Lo contrario genera confusión, inseguridad y un perjuicio directo a los contribuyentes", ha afirmado, y ha lamentado "una falta de previsión y de coordinación que van a pagar los ciudadanos y que les obliga a retrasar la presentación de su declaración o a tener que rectificarla posteriormente".