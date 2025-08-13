La Aemet prevé una "situación muy adversa" con un nuevo pico de calor este fin de semana en la Comunitat Valenciana

Archivo - Varios niños se refrescan en una fuente del Parc Central, a 12 de agosto de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Calcula que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas en la Comunitat Valenciana desde al menos 1950.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que a partir de este viernes, en la Comunitat Valenciana, se espera "un nuevo pico cálido, muy intenso sábado y domingo, con tendencia a un ligero descenso a partir del lunes", pero todavía temperaturas significativamente altas.

"Mucha atención los próximos días, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos", ha explicado Aemet en su cuenta de X.

A pesar de que los primeros días de agosto fueron frescos, la ola de calor persistente que se va a prolongar al menos hasta el lunes, va a dar lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas en la Comunitat Valenciana desde al menos 1950, ha detallado.