Aitana y Lamine Yamal, los jefes soñados por los niños y niñas valencianos

Ellas quieren ser profesoras y médicas de mayores, mientras que ellos se decantan por ser policías y futbolistas

Las niñas de la Comunitat Valenciana tienen como jefe ideal a la cantante Aitana, mientras que el jefe soñado de los niños es el futbolista Lamine Yamal, según la XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.

Un año más, hay notables diferencias entre los chicos y las chicas. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (25%), seguidos de cantantes (20,8%) o eligen un líder procedente de su familia (16,7%).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (40%), a alguien de las RRSS (23,3%) o a líderes que provengan de su familia (16,7%).

Ellas prefieren como jefa a la cantante Aitana, elegida así por el 23,3% de las chicas consultadas en la Comunitat Valenciana. En segundo lugar, quieren trabajar para la influencer Lola Lolita (20%) y tras ella prefieren trabajar a las órdenes de la futbolista Aitana Bonmatí (16,7%), a las de su madre (con el 13,3% de los votos), y a las de la cómica Lalachus (10%). Otra jefa deseada es la astronauta Sara García (6,7%) o la Reina Letizia (3,3%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el futbolista Lamine Yamal (25,8%). Tras él valoran la opción de tener como jefe al tenista Carlos Alcaraz (19,4%) o a su padre (16,1%). A continuación, los niños valencianos preferirían ponerse a las órdenes del streamer Ibai Llanos elegido por el 12,9% de ellos, a las del youtuber El Rubius (9,7%) y a las del futbolista José Gayà (6,5%).

Fuera de esta lista de los jefes y jefas más votados han aparecido otros líderes de muchos ámbitos como el presentador David Broncano, sus profesores o sus amigos.

ELLAS PROFESORAS Y MÉDICAS, ELLOS POLICÍAS Y FUTBOLISTAS

Pocas son las novedades al preguntarles a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana. Chicos y chicas, con algunas marcadas diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba el año pasado.

En general, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, ellas prefieren profesiones vinculadas a la educación y la medicina, elegidas por 5 de cada 10 consultadas, seguidas por profesiones del mundo animal, con el 15,4% de las respuestas, y con el deporte (11,5%).

En cambio, la mayoría de ellos (24%) apostaría por tener una profesión vinculada a las fuerzas del orden, seguido por aquellos que quieren ser unos profesionales de las llamadas profesiones STEM (20%). Además, el 16% querría tener una profesión vinculada al deporte.

De nuevo, y como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, las chicas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 27,3% de las encuestadas. Tras ella, las profesiones preferidas por las niñas son médica (18,2%), futbolista con el 15,2% de los votos, veterinaria con el 12,1% y cantante, que con su 9,1% cierra el top 5 este año. Completan las primeras posiciones profesiones como cocinera, dentista y piloto.

Por su parte, los chicos valencianos quieren ser policías, así lo manifiesta el 22,6%, seguidos de la profesión de futbolista, con el 16,1%, youtuber (12,9%), abogado (9,7%) y actor, con el 6,5% de los votos. Biólogo marino, biólogo, dentista, farmacéutico o guardia civil completan el top 10.

Además de estas profesiones, hay otras más anecdóticas que gustan a los adolescentes y niños/as como ser bombero para rescatar solo animales, ladrón de guante blanco o modelo de juguetes.

LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO, LA NOTICIA DEL AÑO

Y de personalidades de actualidad se ha pasado a preguntar a los más pequeños y pequeñas por las noticias del año. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de 2025 para los niños y niñas en la Comunidad Valenciana?

Para el 18,9% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) la muerte del papa Francisco es la noticia más importante de los últimos tiempos.

Para el 15,1% de los más jóvenes el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses ha sido la noticia del año, así como las consecuencias de la dana que afectó a Valencia (11,3%).

La crispación política (9,4%), que Melody no ha ganado Eurovisión (5,7%) o las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump en relación a los aranceles económicos y su relación con Putin o con Elon Musk (3,8%) han tenido también cabida.

Ganar una medalla, la guerra en Gaza, ir al teatro, la retirada de Modric, que "La oreja de Van Gogh ha echado a Leire y vuelve con Amaia" y la llegada del verano también han sido algunos de los momentos recordados por los pequeños.

MONTAR SU PROPIO NEGOCIO

También se ha preguntado a los jóvenes valencianos por la posibilidad de emprender en el futuro y mientras que un 81% de los niños sí querría montar su propio negocio en unos años tan solo un 45,8% de las niñas se decantaría por esta opción.

Por tipo de empresas, ellas quieren abrir negocios de mascotas (35%), empresas de comida y belleza, así elegido por el 25%, relacionadas con el ámbito sanitario (15%) y centros educativos (10%).

Ellos se decantan en cambio por empresas vinculadas con el mundo sanitario (22,6% crearía un gabinete de psicología, farmacias, residencias de ancianos*), relacionadas con el ámbito de la comunicación (19,4%, como por ejemplo un canal de Youtube), por negocios relacionados con el deporte (16,1%, como por ejemplo una tienda de camisetas de la NBA), y empresas de gastronomía (12,9%, como un restaurante o una tienda de chuches).

Los menores valencianos también han mencionados ideas de negocio más originales como negocios para mejorar el ecosistema de los animales, una tienda de minifaldas o una empresa de detectives.

CUATRO DE CADA DIEZ HAN USADO IA GENERATIVA

Por otro lado, casi cuatro de cada diez jóvenes en la Comunitat Valenciana reconocen haber usado ya la Inteligencia Artificial Generativa. El 66,7% lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios, el 26,7% la emplea para consultarle dudas personales, y el 6,7% la usa para jugar.

Entre salario y conciliación, ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario (70,8%) mientras que ellos prefieren ganar más, aunque les suponga menos tiempo para ellos (57,9%).

Casi la mitad de los jóvenes encuestados cree que podrá jubilarse entre los 50 y los 69 años. Sin embargo, un 15,2% considera que se jubilará joven. Estar con la familia y viajar son los planes de futuro ideales durante la esperada jubilación para ellas, y dedicar más tiempo a sus hobbies o seguir trabajando, lo ideal para ellos.