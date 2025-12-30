Alaquàs rinde homenaje al voluntariado de la dana con la instalación de la composición escultórica 'Gracias'

Grupo escultórico en Alaquàs - AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Alaquàs cuenta desde este lunes con un grupo escultórico que simboliza el agradecimiento colectivo a la solidaridad recibida tras la dana del 29 de octubre de 2024. Bajo el nombre de 'Gracias', la composición es un homenaje al voluntariado que contribuyó "de manera decisiva" a la recuperación del municipio.

La imagen representada en esta composición escultórica es la misma que se plasmó en los reconocimientos que se entregaron el pasado 5 de noviembre, durante el acto conmemorativo del primer aniversario de la dana, una jornada marcada "por la emoción, el recuerdo y el agradecimiento colectivo", según ha informado el consistorio en un comunicado.

En aquel acto se rindió homenaje a todas las personas, entidades y administraciones que colaboraron solidariamente durante aquellos días difíciles, ante la presencia de un numeroso público, vecinos y vecinas de Alaquàs, así como personas procedentes de diferentes puntos de la geografía española.

La obra, elaborada por el artista Jesús Martín-Lorente, Chule, y ha sido instalada en la Plaza del Centro Social Benàger, espacio que pasará a denominarse Plaza del Voluntariado de la Dana. Así mismo, la Alameda Norte adoptará el nombre de Alameda de la Solidaridad, para reforzar el "significado simbólico" de estos espacios públicos.

La composición escultórica está fabricada en acero corten, tiene un peso aproximado de 5.000 kilos y representa tres figuras de voluntarios y voluntarias. Cada una de ellas se encuentra orientada simbólicamente hacia las zonas del municipio más afectadas por la dana y aparece con herramientas de trabajo como palas, rastrillos y cubos, así como con enseres dañados por el temporal, elementos que evocan el esfuerzo colectivo, la dureza de los primeros días y la implicación directa del voluntariado en las tareas de limpieza y recuperación.

'Gracias' es una obra concebida como "símbolo de agradecimiento permanente, un recuerdo vivo del compromiso, la generosidad y la solidaridad demostradas por la ciudadanía y el voluntariado, y un homenaje en todas aquellas manos que ayudaron a levantar Alaquàs después de la dana".