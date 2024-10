Albiol (Vox) dice que al hablar de "barcos negreros" se refirió "en general" a "los barquitos de ONG" y no al Aita Mari

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en Les Corts Valencianes y concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Burriana (Castellón) Jesús Albiol ha negado que se refiriera "con nombres y apellidos" a la embarcación de rescate marítimo Aita Mari como "barco negrero" y ha alegado que cada vez que ha utilizado este término se dirigía "en general" a "los barquitos de supuestas ONG".

"Si ahora ellos --la organización del Aita Mari-- salen diciendo que quieren un acto de conciliación, a lo mejor es que se han sentido aludidos o lo han hecho por dinero", ha sostenido el diputado, en rueda de prensa este martes tras la Junta de síndics en Les Corts.

Albiol, que ha comparecido junto con el portavoz de Vox, José María Llanos --este ha explicado que se da esta situación porque "ninguno de los dos portavoces adjuntos podía venir"--, ha criticado que la ONG del Aita Mari tenga como letrada a la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, quien en su día "decía que la política no había que judicializarla" y, sin embargo, ahora "parece que sí lo hace".

En esta línea, ha reiterado que sus manifestaciones sobre el barco Aita Mari corresponden a "una maniobra que han organizado" desde esta ONG, que ha subrayado que tiene que ser responsable de "más de 60.000 euros de deuda".

Cuestionado por si mantiene su afirmación de que el Aita Mari es un "barco negrero", Albiol ha argumentado: "Lo que he dicho lo he fundamentado en esa opinión política que se corresponde al trabajo que hacen estas ONG y los barcos esclavistas que desde el siglo XVI al XIX llevaban desde África hasta América. Hacían lo mismo que hacen estos barcos, que ahora no los llevan a América, sino a Europa".

Por su parte, José Mª Llanos ha recalcado que ya está "respondida la pregunta" de si el Aita Mari es un "barco negrero" y ha matizado que Albiol "nunca se ha referido con nombres y apellidos" a este barco. "Nunca se ha referido a uno en concreto", ha zanjado.

COMPROMÍS VE "LAMENTABLE" LAS AFIRMACIONES DE VOX

Desde Compromís, Isaura Navarro ha condenado "profundamente" las afirmaciones del diputado de Vox: "Es lamentable decir estas cosas y pensarlas. Estos barcos rescatan a personas, una labor que deberían hacer las fuerzas estatales de seguridad, lo que hacen es salir al mar a por personas que necesitan esa ayuda".

De esta manera, ha recalcado que las personas de ONG como Aita Mari son "gente que se juega la vida para salvar vidas humanas", por lo que son "todo lo contrario" a las mafias, al ser "héroes del mar". "Han de tener todo el apoyo de las administraciones públicas por la labor tan valiente que hacen", ha reivindicado Navarro, que ha adelantado que Compromís visitará próximamente el Aita Mari para conocer "todo el trabajo que hace" su tripulación.