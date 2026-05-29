El alcalde de Nules anuncia acciones judiciales por "atentar al honor" de la concejal de Igualdad

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CASTELLÓ 29 May. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Nules, David García, ha anunciado en el pleno del Ayuntamiento de hoy que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos el expediente de comunicados de los partidos de la oposición (PP y VOX) y comentarios hechos en redes sociales por algunas personas para que se estudie si pueden atentar contra el derecho al honor de la concejal de Igualdad, Gemma Carratalá, en concreto por calumnias e injurias.

Estos comunicados y comentarios se produjeron después de que un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que llegó al Ayuntamiento, según publicó Radio Castellón Cadena Ser, apuntase a la concejal de Igualdad de Nules, Gemma Carratalà, por la adjudicación "irregular" del contrato de los Puntos Violeta para las fiestas del municipio en 2023 a su hermano.

El alcalde, que ha subrayado que la concejal es una persona "honrada y honesta", ha defendido que "en un estado de derecho hay unas reglas fundamentales que no pueden sobrepasarse y 'no todo vale', y la propia Constitución Española establece el principio de presunción de inocencia como un derecho fundamental que tiene todo ciudadano".

"Se está persiguiendo a una concejal que no ha cometido delito alguno. De hecho no existe ni investigación judicial alguna ni causa judicial abierta. Pero algunos ya se han lanzado a sentenciar y condenar, afirmando cosas de suma gravedad. No lo vamos a tolerar y les vamos a llevar al juzgado para que se retracten y pidan disculpas por el daño reputacional y personal hecho", ha dicho el primer edil.

"En este país nadie tiene que demostrar su inocencia, en todo caso se debe demostrar -donde corresponde y por quién corresponde- su culpabilidad. Se creen que todo vale en política y no. Hacen política basura porque no tienen alternativa", ha concluido el alcalde de Nules.

En unos días, y tras completarse el expediente, se elevará la correspondiente denuncia ante el juzgado por "vulnerarse el derecho al honor de la concejal Gemma Carratalá".