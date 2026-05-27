Alicante encargará una réplica de la diosa Venus hallada en la Almadraba para exposición al público

Exposición del busto original - EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que todos los alicantinos y visitantes de la ciudad podrán ver el busto de la diosa Venus hallado recientemente en la playa de la Almadraba, ya que el equipo de gobierno tiene la idea de encargar una réplica para que pueda exhibirse mientras que la escultura original, --de "valor incalculable" y que podría catalogarse en la época altoimperial romana del siglo I o II--, se guardará en un museo del municipio.

Así lo ha manifestado este miércoles Barcala durante su intervención en la presentación del hallazgo arqueológico de 'La Venus de Alicante', en el que ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, los técnicos responsables de la excavación arqueológica en la Almadraba e integrantes de la corporación municipal.

Asimismo, el primer edil ha resaltado que muchos expertos consideran este descubrimiento como "el mayor hallazgo de la historia de la época romana en Alicante". En este sentido, ha apuntado que el busto de la diosa Venus "ha esperado 2.000 años para aparecer en la playa de la Almadraba y deslumbrarnos con la belleza y la calidad de esta pieza escultórica importantísima".

En este contexto, Barcala ha asegurado que se trata de "un hallazgo único, excepcional, histórico para la ciudad" por su "antigüedad de la época altoimperial romana probablemente", su "calidad artística", sus "materiales de mármol blanco macizo", su "belleza" y su "magnífico estado de conservación".

Además, ha indicado que esta cabeza escultórica debió "lucir en todo su esplendor en alguna domus romana" que perteneciera a "una familia noble que vivía en Lucentum".

También ha enfatizado que su valor es "incalculable" y ha sostenido que se va a convertir "no solo en la imagen del yacimiento visible de la Almadraba, que dentro de muy poco estará disponible para todos los alicantinos", sino que va a pasar a ser "una de las imágenes" de la ciudad y uno de los "símbolos" de Alicante.

No obstante, ha subrayado que "una pieza semejante no se cataloga en tres días ni en una semana", ya que está en proceso la realización de la memoria científica de todo lo que se ha encontrado, porque se han hallado "más piezas en el yacimiento", alguna "muy interesante", según el alcalde.

Por ello, Barcala ha incidido en que hasta dentro de "un par de meses" no se contará con "todos los datos científicos" y ha avanzado que el Ayuntamiento encargará un estudio "más exhaustivo" de la cabeza para "conocer todos sus secretos y poder contar su historia".

"Venus ha resurgido desde la inmensidad de la historia, guardada en una cápsula del tiempo para enviarnos un mensaje y recordarnos que antes de nosotros miles de civilizaciones ya estuvieron aquí, en Alicante", ha concluido.

LUCENTUM

Por su parte, el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, ha aseverado que un hallazgo como este "pasa una vez en la vida".

En este sentido, ha resaltado que "los rasgos helenísticos en la zona del pelo" y "la fisionomía de la cara" sitúan este busto en la época altoimperial romana del siglo I o II. Además, ha remarcado que este descubrimiento pone en valor la "importancia" que tenía la ciudad romana de Lucentum en el territorio.

Durante su intervención, Pérez ha afirmado que para un arqueólogo es "una satisfacción enorme" y "una alegría" haber hallado este busto y ha destacado la labor de restauración realizada sobre la escultura.

De otro lado, uno de los técnicos ha apuntado que esta obra está vinculada a los trabajos de urbanización y regeneración de la playa de la Almabraba, que ha pasado por varias fases, en las que se han localizado "diferentes estancias vinculadas a una villa romana de tipo marítimo".

MOTIVOS DE SEGURIDAD

Respecto al lugar donde se albergará el busto original, Barcala ha explicado en declaraciones a los medios tras la presentación de la escultura que "no se va a revelar absolutamente nada" por motivos de "seguridad".

En la misma línea, Pérez ha dicho en declaraciones a los medios que no se puede decir porque "tampoco" lo saben "a ciencia cierta". "Tenemos que consultar con los criterios de Conselleria de Cultura, que es quien tiene la potestad en cuanto a permisos de excavación, en cuanto a depósito de materiales, todos los materiales, incluida esta pieza", ha agregado.

"Alicante tiene que sentirse muy orgullosa de tener una pieza de este valor, de este valor arqueológico, de este valor artístico, pero sobre todo de este valor patrimonial que es patrimonio de todos los alicantinos", ha añadido el alcalde.