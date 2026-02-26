Alicante permitirá acceder al autobús urbano con patinete si va "plegado y en su bolsa"

Archivo - Autobuses urbanos de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante permitirá acceder al autobús urbano con patinetes "siempre que vayan plegados y en sus bolsas" de transporte, según contempla la nueva normativa aprobada en el pleno del consistorio y que actualiza a la anterior, de 1997.

PP, PSPV y Vox han dado luz verde este jueves al nuevo Reglamento de Usuarios del Transporte Colectivo Urbano, "que actualiza y mejora el marco normativo regulador del uso del transporte colectivo urbano". Por su parte, Compromís se ha abstenido y EU-Podem ha votado en contra, ha señalado la administración local en un comunicado.

Esta actualización "permite su adecuación a la legislación vigente en materia de transporte, accesibilidad y protección de datos personales", así como "a las nuevas necesidades de las personas usuarias y a las innovaciones tecnológicas incorporadas al sector, como es el acceso con patinetes y vehículos de movilidad personal, sillas de ruedas, carritos de bebés o personas con andadores", entre otros.

Entre las novedades que incorpora el nuevo reglamento, se encuentra "la prohibición de la entrada en los autobuses urbanos de personas sobre patines, monopatines, patinetes o vehículos de movilidad personal", aunque se contempla que se podrán portar "siempre y cuando se tengan en la mano, plegados y metidos en bolsa de transporte".

Y se permitirá el acceso al autobús de bicicletas plegables y vehículos de movilidad personal, "siempre y cuando", como en "el resto de vehículos de movilidad personal", estos "estén plegados y dentro de una bolsa de transporte".

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Igualmente, el proyecto de nuevo reglamento establece que podrán acceder a los vehículos las personas con movilidad reducida (PMR) con silla de ruedas eléctricas y escúters específicos de menos de 300 kilos, incluida la persona usuaria.

También se permite subir a los vehículos del transporte público las sillas tipo bebé para menores con movilidad reducida y con andador, así como coches de bebé simples desplegados y dobles.

Otra de las novedades incorporadas destinada a "facilitar" el acceso a las PMR usuarias de sillas de ruedas que viajen solas y en sillas específicas para grandes dependientes es que "podrán utilizar la validadora trasera para sus títulos de transporte".

MULTAS

La nueva regulación actualiza finalmente el importe de la multa por viajar sin título de viaje válido, que antes estaba en pesetas al ser del año 1997 (mil, concretamente), y que pasa a establecerse en cien euros.

"Este reglamento actualiza y moderniza el marco de uso para los viajeros del transporte público en la ciudad, que no se revisaba desde 1997, y llega tras la adjudicación de la concesión del servicio de autobús urbano el pasado 23 de noviembre de 2022 para un periodo de diez años y de ponerse en marcha el proceso hacia la electromovilidad con la incorporación de nuevos vehículos, así como la digitalización de los títulos de transporte", ha resaltado el Ayuntamiento.