Alicante subraya que trabaja para mantener una vinculación "muy grande" con The Ocean Race

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ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante y concejal de Deportes, Manuel Villar (PP), ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando para que la ciudad mantenga "una vinculación muy grande y muy importante" con The Ocean Race, tras conocerse el pasado mes que la organización trasladará su sede global a Oporto (Portugal) a partir de 2028.

Así lo ha manifestado Villar este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, en la que ha resaltado que tanto el consistorio alicantino como la administración autonómica están trabajando para mantener esa vinculación.

En este contexto, el Ayuntamiento ha aprobado el convenio entre el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Generalitat Valenciana, la Autoridad Portuaria, el propio consistorio, la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y la Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela para la creación de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento Excepcional de Interés Público.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, Cristina Cutanda, ha señalado que esta prueba deportiva de carácter internacional efectuará su salida desde Alicante el próximo 17 de enero y la finalidad de la comisión es aprobar los planes y programas de actividad del evento, certificar la adecuación de los gastos y ejercer las funciones de seguimiento, vigilancia y control del convenio.

Asimismo, ha subrayado que el convenio no lleva aparejado costo o financiación a su cargo para el consistorio. Por parte del Ayuntamiento, el concejal de Innovación y Urbanismo, Antonio Peral, será el representante municipal designado para la comisión, mientras que su suplente será el vicealcalde.

Al ser preguntado sobre si el Museo The Ocean Race permanecerá en la ciudad y si el Ayuntamiento se conformaría con que el municipio fuera escala de las regatas, Villar ha apuntado que hasta que no se cierren cuestiones con la organización del evento, no se darán todos los detalles, si bien ha sostenido que la idea del consistorio es que la cita tenga "la mayor relación, no solamente en la prueba, sino durante todos los años con Alicante".

En un comunicado, The Ocean Race señaló el mes pasado que estaba trabajando "estrechamente" junto con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante "en el programa que marcará el futuro de la relación entre la regata y las instituciones que integran Alicante Puerto de Salida".