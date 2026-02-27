Alumnado de Cámara y Orquesta del Conservatorio ofrece un concierto en el Palau para dar a conocer su trabajo

Archivo - Imagen de archivo de alumnado del Conservatorio José Iturbi en el Palau de la Música de València - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal de Música José Iturbi ofrece este sábado en el Palau de la Música de València un concierto de su alumnado que permitirá dar a conocer el trabajo de destacados estudiantes de diferentes grupos de cámara y orquesta del centro.

La Sala Joaquín Rodrigo acogerá esta actuación coral, con entrada libre hasta completar el aforo, que dará comienzo a las 11:30 horas, según ha informado el centro en un comunicado. El programa, dedicado a la música de cámara y orquesta clásica --siglos XIX y XX--, está compuesto por doce piezas instrumentales, y contará con la participación de 21 alumnos y alumnas de las aulas de guitarra, clarinete, piano, trompa, violín, flauta, violonchelo, cello, contrabajo y oboe.

El alumnado se distribuirá en grupos de solistas, parejas y tríos, y en algunos casos, participarán también sus profesores y profesoras, como Olga Vinogradova, José Jaime Hidalgo de la Torre, Simona Zaksaite, y Kei Hikichi, todos ellos como acompañantes al piano.

Asimismo, la cita incluye también un grupo con cantante, la alumna Ana Calás Lendoiro, lo que aportará "coherencia estilística y solidez interpretativa" al conjunto del programa, señala el texto.

El repertorio clásico de piezas instrumentales tendrá una duración aproximada de un hora y media, y el objetivo es "mostrar a la ciudadanía el resultado del constante estudio y ensayo de cada uno de los instrumentos por parte del alumnado del Conservatorio".

Desde esta institución dedicada a la formación de futuros músicos y músicas profesionales, se ha señalado "la importancia fundamental culminar el proceso de estudio con la experiencia escénica ante el público, un elemento esencial para comprender y vivir la verdadera dimensión del oficio musical".

El Conservatorio Municipal de València 'José Iturbi' se ha convertido en un "centro de referencia en materia musical y divulgador de cultura musical", y desde enero de 2025 es miembro del municipal Comité asesor de música de la Ciudad de València e incluido en el Plan Estratégico València Music City 2025-2030.

Las personas interesadas en asistir a esta actuación pueden recoger invitaciones gratuitas en las taquillas del Palau de la Música el mismo día del concierto a partir de las 10:00 horas. Se ha previsto un máximo de dos invitaciones por usuario, hasta completar el aforo. También se pueden confirmar a través de la web del Palau.