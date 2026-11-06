Arcadi España pide al PP tener un "debate serio" sobre pensiones e impuestos: "Hay mensajes que no son ciertos"

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado al PP "responsabilidad" y poder tener un "debate serio" sobre pensiones e impuestos y ha asegurado tener "inquietudes" al escuchar a Alberto Núñez Feijóo hablar de "sacrificios" y a Vox de que el sistema público "va a petar". Dicho esto, ha garantizado "tranquilidad" al millón de pensionistas que tiene la Comunitat Valenciana: "Hay mensajes que no son ciertos que están lanzando el PP y Vox y que me preocupan".

De este modo lo ha manifestado durante su intervención este viernes en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha sido presentado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y en el que ha censurado la utilización del sistema de pensiones por parte de los candidatos del PP y Vox a la Presidencia del Gobierno. "Hay un dicho que es: las palabras te pueden engañar, los hechos y el comportamiento, no", ha apuntado.

Así, ha cargado contra los "mensajes que está lanzando la derecha de que el modelo es insostenible y que, por lo tanto, habrá que ajustarse el cinturón y hacer recortes". Sin embargo, ha defendido que las reformas que se han llevado a cabo con "consenso" en la economía española durante los últimos años prevén "no solo garantizar que se vayan a revalorizar de acuerdo a la inflación", sino también ser "realistas" ante los "cambios poblacionales y generacionales".

"Saben los ciudadanos y los pensionistas de nuestro país que este Gobierno no solo ha cumplido con todo lo que ha dicho, sino que ha ido mejorando el sistema y garantizando su sostenibilidad. Las dos cosas cogidas de la mano. Otros deberán de explicar y deberían de hacerlo con transparencia cuál es su modelo para las pensiones, además de asustar a los pensionistas", ha indicado Arcadi España. Frente a ello, ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" sobre "la solvencia de las cuentas y la sostenibilidad del sistema".

Por otro lado, respecto a los impuestos, el ministro de Hacienda ha considerado que hace falta "muchísima pedagogía" y ha asegurado que le hubiera gustado debatir con el PP cuestiones como "quién tiene que pagar más o menos y ser más o menos progresivo". Pero ha lamentado que este partido haya abandonado "esa bandera normal de debate entre la socialdemocracia y los partidos conservadores y de derechas de Europa". "Las declaraciones que escuchamos por parte de los líderes del PP no son esas, son impuestos sí o impuestos no", ha criticado.

De hecho, ha censurado que el mismo día que empezaba la pasada Campaña de la Renta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que aspira a ser presidente del Gobierno, hizo una rueda de prensa contra los impuestos". "No es un debate serio", ha recalcado.

EL REDACTOR DEL PROGRAMA ECONÓMICO DEL PP "ES FIGAREDO" (VOX)

Además, ha ironizado con que el "redactor del programa --electoral-- del PP en materia económica es --el diputado de Vox José Mª-- Figaredo, que hizo una propuesta que estoy seguro de que la gente del PP que sabe de materia de Hacienda se habrá quedado estupefacta". "Lo que pasa es que no le han criticado", ha incidido. Hace unos días, Vox planteó bajar el IVA al 18%, reducir cotizaciones sociales y revisar 52.000 millones de subvenciones, entre otras cosas.

Ante este escenario, Arcadi España ha apuntado que el IRPF, que es "un impuesto progresivo del que podemos hablar de todo lo que se quiera" pero que resulta ser "un pilar fundamental de las cuentas públicas", recauda unos 140.000 millones de euros, mientras que la propuesta de Vox significaba recaudar "85.000 millones de euros menos para el Estado, más que todo el gasto en educación de todas las administraciones en el conjunto de nuestro país y cerca del 80 por ciento del gasto en sanidad".

"Si tú dices que vas a hacer un agujero de 85.000 millones de euros, dime dónde vas a recortar. Es una auténtica barbaridad", ha avisado, a la vez que ha deslizado que, con esa propuesta, "la gente que cobrara el salario mínimo se ahorraría cero y la gente que cobrara un millón de euros, 212.000 euros". "No es honesto intelectualmente ni es serio con los ciudadanos de nuestro país hablar de impuestos si no se habla de gastos", ha argumentado.

En este sentido, el ministro de Hacienda ha asegurado que España se ha "acostumbrado a una cosa que no es la habitual en otros países del planeta: que cuando una mujer da a luz, son 3.000 euros, y nadie le pide nada; que cuando a una persona mayor le cambian la cadera son más de 6.000 euros o una operación de trasplante de pulmón o de corazón, que por cierto se hacen en la sanidad pública prácticamente en exclusiva por el coste, más de 90.000 euros".

"Cuando la Guardia Civil te auxilia porque has tenido un problema en la carretera o un accidente, nadie te cobra nada. El sueldo de los profesores, de los médicos, las enfermeras, de cientos y miles de empleados públicos de nuestro país, ¿de dónde sale si no es de nuestros impuestos?", ha preguntado, para seguidamente responder: "El dinero que pagamos nos vuelve". Por ello, ha pedido tener "un debate serio sobre ingresos y gastos" y un "ejercicio de responsabilidad".