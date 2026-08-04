El Arenal Sound concluye con 17 detenidos y 70 denuncias, algunas por realizar tatuajes sin autorización

Efectos intervenidos por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad desplegado por la Guardia Civil de Castellón durante la decimosexta edición del festival Arenal Sound en Borriana ha finalizado con la detención de 17 personas y la investigación a otra por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos contra el patrimonio, atentado a agentes de la autoridad, requisitorias judiciales en vigor o tráfico de drogas.

Además, los agentes han formulado un total de 70 denuncias administrativas, principalmente por infracciones relacionadas con la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, consumo o tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, porte de armas prohibidas, desobediencia a los agentes de la autoridad, relacionadas con la ley de costas y otras como inspección técnica de vehículos y sanidad por realizar tatuajes sin la correspondiente autorización, informa el instituto armado.

Hasta ahora, los hechos delictivos conocidos, que podrían ampliar el balance en función de las denuncias que puedan recibirse de otras unidades o de cualquier otro punto del territorio nacional, han ascendido a un total de 36.

El dispositivo, diseñado para garantizar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la prevención de infracciones, ha contado con la participación de efectivos de distintas especialidades de la Guardia Civil, que han llevado a cabo labores de vigilancia, control de accesos, regulación del tráfico y prevención de la delincuencia, por mar, tierra y aire.