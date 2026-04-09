Arranca la 36 Mostra Proava en el Jardín del Turia con vinos, cervezas, cavas, licores y alimentos artesanales - PROAVA

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición de la Mostra Proava se celebra hasta el próximo lunes en el tramo lúdico (IX) del Jardín del Turia de València, entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores. Más de un centenar de productores valencianos de vinos, cervezas, cavas, licores y alimentos artesanales se dan cita para promover la calidad, las denominaciones de origen y los sellos de calidad, con el objetivo de aumentar su visibilidad y fomentar la cultura gastronómica y enológica de la Comunitat Valenciana.

Bajo el lema 'Territori per tastar. Mostra per gaudir', este evento gastronómico, declarado en 2025 Fiesta de Interés Turístico Autonómico, pretende captar la atención del consumidor a través de experiencias únicas, fomentando la cultura gastronómica y enológica de la Comunitat Valenciana, detallan sus organizadores.

La 36 Mostra Proava ofrece experiencias sensoriales como 'showcookings', catas guiadas y presentaciones directas con los productores para que el público pueda conocer más a fondo la calidad y diversidad de los productos de la Comunitat Valenciana. La programación incluye conciertos y un espacio gastronómico donde los asistentes podrán degustar lo mejor de la cocina local, maridada con los mejores vinos valencianos.

Paralelamente, la edición 2026 tiene una zona dedicada a las bebidas desalcoholizadas, acercando las propuestas más innovadoras del sector y abriendo un espacio inclusivo para todos los gustos, y una jornada especial dedicada a las familias el próximo lunes con actividades pensadas para disfrutar en grupo.

REQUENA, CIUDAD DEL VINO 2026

Con motivo del nombramiento de Requena como Ciudad del Vino 2026, la Mostra cuenta con un escenario especial para promocionar la cultura del vino de esta ciudad. En este espacio se celebran catas, presentaciones y encuentros con los productores, lo que ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir los mejores vinos de la zona, dentro de una jornada cargada de tradiciones y calidad.

Tras la inauguración, Proava ha hecho entrega de sus reconocimientos a entidades y empresas del sector, así como los premios del XI Concurso Oficial de Vinos y I de Destilados y del VI Concurso Oficial de AOVE de la Comunitat Valenciana.

"Gracias a los expositores que hacen posible este evento, que organizamos desde hace 36 años para todos los públicos, profesionales, jóvenes, familias y niños. Este certamen es una ventana que se abre al medio rural y que, durante varios días, convive con los habitantes de València. Quiero agradecer el tremendo trabajo de nuestro equipo técnico, Rosa, Mónica y Ana", ha manifestado el presidente de Proava, Lluís E. Romero, durante la presentación.

Como conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha destacado valorado el papel de Proava como "altavoz del sector agroalimentario valenciano" y su labor desde 1993 en la promoción de productos de calidad y denominaciones de origen, así como su contribución a reforzar una cadena agroalimentaria sostenible y respetuosa con el entorno. "Como productores hacéis el trabajo muy bien y esto ayuda a tener más turistas en nuestra ciudad. El turismo es transversal y este sector forma parte de él", ha añadido el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

EXPOSITORES

Estos son los expositores de la edición 2026: Valsangiacomo, El novio perfecto, Vermouth Vittore, Cervezas L'Audac, Cañamiel, Carnicería Amadeo, Bodegas Nodus, Destilerías Ferri, Bodegas Arráez, Daniel Belda, La Viña, Reymos, Cerveza Emi, Bodegas Xaló, 4 Xavos, Bocopa, Licor Carmelitano, Anis Tenis, Baldovar 923, Sombras, Coster d'en Sala, Solana de Cantos, Menges de Deus, Zeta Beer Co., Bodega Teulada, Mas de Bondia, Bodegas Urbanas, Tarongino, Bodegas Del Valle, Mos de bresca, Bodegas Vicente Gandía, Cerveza Tyris, Formatgeria Granja Rinya, Bodegas Raíces Ibéricas, Grupo Coviñas, Finca Collado, Destilerías Cerveró, La Baronía, Mi Diva, Two Coffee Roasters, Baking Free, Licor Quemaito, Celler Cataruz, Cooperativa de Viver, Bodegas Murviedro, Celler del Roure, Casa los Frailes, Vegalfaro, Hope Nature, Baovan, Amar lo fresco, Horta Mar, La Negri y Taberna Sabaters.

Este año, la Mostra tiene horario de mañana y de tarde: este jueves de 18 a 21 horas (14,99 euros); el viernes de 11 a 17 horas (14,99 euros); el viernes de 18 a 21 horas (20 euros); el sábado de 11 a 17 horas (14,99 euros); el sábado de 18 a 21 horas (25 euros); el domingo de 11 a 17 horas (14,99 euros); el domingo de 18 a 21 horas (14,99 euros); el lunes de 11 a 20 horas (14,99 euros). Cada entrada, disponibles en Enterticket, incluye la pulsera de acceso, una copa y cuatro tiques para canjear por comida y/o bebida.

La Mostra Proava, cuyo origen se remonta a 1987 con una primera edición en la plaza del Ayuntamiento de València, cuenta con el respaldo de instituciones como la Generalitat y la Diputació de València y el patrocinio de Caixa Popular y Cajamar.