Así será la casa temporal de los Sorolla en València: un Museo de la Ciudad que busca "un renacimiento"

El Museo de la Ciudad de València se convertirá de manera temporal en la 'casa' de las más de 200 obras de Joaquín Sorolla que llegarán antes del próximo verano procedentes de la Hispanic Society of America. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciudad de València se convertirá de manera temporal en la 'casa' de las más de 200 obras de Joaquín Sorolla que llegarán antes del próximo verano procedentes de la Hispanic Society of America. Este "hito", junto a la reordenación e impulso que se va a dar a la colección propia, va a suponer un "nuevo renacimiento" para el centro, que, pese a ser "la joya" de los museos municipales aspira a ser más conocido por la ciudadanía.

Este es el convencimiento que muestran tanto la directora del museo, Marta López Ricarte, como el asesor de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, Alberto Armero, quienes han detallado a Europa Press los espacios y los planes que se van a desarrollar para 'dar la bienvenida' a los cuadros de Sorolla.

El pasado mes de enero se firmó un convenio para permitir que el Museo de la Ciudad, situado en el número 3 de la Plaza del Arzobispo del 'cap i casal', acoja de manera transitoria alrededor de 230 obras de Joaquín Sorolla, mientras se lleva a cabo la adecuación del Palacio de Comunicaciones, ubicado en plena Plaza del Ayuntamiento, que se convertirá en sede definitiva de este 'Museo Sorolla' en València.

"La llegada de estas obras se organizará en tres lotes, de los cuales los dos primeros, 'Sorolla Español' y 'Sorolla Americano', serán los que llegarán en principio al Museo de la Ciudad antes del verano", explica Armero.

"Se están realizando trabajos internos para valorar el estado y los trabajos de adecuación que se deben acometer, así como de refuerzo de vigilancia ante la mayor afluencia de turistas y de visitantes", ha subrayado.

La exhibición de las obras de la Hispanic ocupará dos plantas: la primera --la llamada noble-- y la superior, que se conoce como los altillos. De este modo, en principio el piso de abajo, que tiene un acceso independiente a través del patio, se reservaría a exposiciones temporales.

Desde el consistorio valenciano recalcan que, "a quien va enfocada esta exhibición en primer lugar es a los propios valencianos, que van a tener la suerte dentro de muy poco de contar con la obra de uno de sus pintores más ilustres y significativos, como fue Sorolla, y ya no tendrán que desplazarse a Nueva York o a Madrid para contemplar su obra".

Además, Armero remarca que, "en paralelo" a la llegada de los fondos de Sorolla, se trabaja en la reordenación de la colección permanente del Museo de la Ciudad, ya que "este año se cumple el primer centenario de la institución, que lleva en su sede actual desde 1989".

"Mientras el Museo de la Ciudad sirva de sede europea de la Hispanic Society, nosotros no aparcamos el plan que ya teníamos y en el que venimos trabajando. Esta es la joya de la corona dentro de la red de museos municipales, pero, pese a su importancia y enclave privilegiado, a muchos valencianos todavía les cuesta situarlo", ha reconocido el asesor.

Por ello, enfatiza que este doble impulso va a suponer "una oportunidad y un revulsivo para situarlo en el mapa para los propios valencianos y, además, poner en valor sus colecciones permanentes".

'EFECTO SOROLLA'

Por su parte, Marta López reconoce que están "muy ilusionados" con el proyecto y revela que el "indudable" 'efecto Sorolla' ya empieza a notarse: el museo ha comenzado a recibir los primeros emails de ciudadanos estadounidenses interesándose por la exposición.

La directora apuesta asimismo por acompañar la exhibición con actividades culturales complementarias que contextualicen y dinamicen la oferta.

El convenio suscrito entre la Generalitat y la Hispanic Society para la cesión de las obras tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se podrá renovar por periodos sucesivos adicionales. La voluntad de ambas partes es que los acuerdos se suscriban durante un mínimo de 15 años.

Para poner en marcha el proyecto, la Generalitat se ha comprometido a acondicionar el Palacio de las Comunicaciones, de su propiedad, y abonar a The Hispanic Society una cuota anual de 1.150.000 euros por el préstamo de las piezas de arte. La selección deberá contar con la validación de Blanca Pons-Sorolla, bisnieta y experta en la obra del pintor.

El préstamo incluirá óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal de Sorolla, con la intención de ofrecer retrato íntimo y poco común de la vida, obra e influencia del maestro de la luz.

OBRAS MÁS DESTACADAS

Entre las creaciones más destacadas que se exhibirán en València destaca 'Sol de la tarde' (1903), una escena radiante e icónica de la vida valenciana que ejemplifica la maestría de Sorolla con la luz y el movimiento.

El museo será la primera sede internacional de la Hispanic Society y funcionará como su representación europea. Junto a las salas de exhibición se abrirá una tienda relacionada con las exposiciones y el Café Huntington, en honor al fundador de la sociedad.