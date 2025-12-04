Asistida en Orihuela una mujer dependiente hallada en su domicilio con su marido fallecido días antes por muerte natural

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer dependiente ha sido asistida y trasladada al Hospital de Torrevieja (Alicante) tras haber sido localizada en su domicilio junto a su marido, fallecido días antes por muerte natural, según han informado fuentes de la Guardia Civil y ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La Guardia Civil ha confirmado que, sobre las 11.00 horas de este pasado miércoles, se tuvo constancia del fallecimiento de un hombre de 72 años en su domicilio, en Orihuela Costa, en el que se encontraba su esposa, una mujer de 73 años, que precisa de asistencia en su día a día.

El Equipo de Policía Judicial de Pilar de la Horadada realizó la inspección técnico ocular del escenario y determinó que no existen indicios de criminalidad en su muerte, mientras que el personal sanitario habilitado certificó el fallecimiento natural del hombre, "de varios días de evolución".

Asimismo, desde la Guardia Civil han precisado que no se han hallado signos de violencia en las personas ni en la vivienda. La mujer, de nacionalidad inglesa, al igual que su marido, fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital de Torrevieja, dónde continúa ingresada y su vida "no corre peligro".

Preguntada por este caso, Bernabé ha confirmado que todo apunta a que la muerte del hombre obedece a causas naturales mientras que la mujer, que es dependiente, "parece que está estable".