AVA-Asaja critica que el Ministerio solo autorice un fungicida contra la piricularia del arroz

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VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha lamentado que el Ministerio de Agricultura ha limitado su estrategia de control de la piricularia a una única autorización excepcional --Protioconazol 5% + Azufre 62,5%-- aparte de los fungicidas de la familia estrobirulinas que ya han generado resistencias.

Los arroceros de la Comunitat Valenciana continuarán un año más sin suficientes medicinas de contrastada eficacia para hacer frente a la enfermedad de la piricularia del arroz, que "está recrudeciendo la peor crisis de rentabilidad del cultivo en la historia reciente e incluso provocando la desaparición de variedades tradicionales como Bomba y Albufera", ha denunciado la organización agraria en un comunicado.

El responsable de la sectorial del arroz de AVA-Asaja, José Pascual Fortea, ha subrayado que "la autorización excepcional del Protioconazol es un pequeño paso, una buena noticia fruto del trabajo realizado, aunque resulta absolutamente insuficiente para garantizar que la próxima cosecha de arroz no sufra graves mermas por piricularia".

"Este nuevo fungicida, además de autorizarse con apenas un 5% de concentración, tiene la limitación de que solo puede aplicarse hasta la época de floración, es decir, hasta cuando empieza a salir la espiga. Por tanto, nos quedará un mes por delante -que es cuando el año pasado se produjeron los daños- donde únicamente podremos emplear estrobirulinas. Sin más soluciones autorizadas, el Gobierno sigue dejando al azar la expansión de la piricularia", ha indicado.

AVA-Asaja ha estado trabajando estos últimos meses, en estrecha colaboración con Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Agricultura, a través del IVIA y Sanidad Vegetal, para buscar y solicitar la autorización de materias activas fitosanitarias, preferentemente, que contribuyeran a mejorar el control de la piricularia en la campaña arrocera 2026.

Incluso representantes del sector mantuvieron una reunión en el Ministerio de Agricultura, en Madrid, a fin de exponer las distintas soluciones que el sector arrocero planteaba. Sin embargo, el departamento encabezado por Luis Planas tan solo ha aprobado una resolución de autorización excepcional del 15 de junio al 15 de agosto de 2026 para el uso de los productos fitosanitarios formulados a base de Protioconazol 5% + Azufre 62,5% en tratamientos contra la piricularia en arroz en la Comunitat Valenciana y Murcia.

Según denunció AVA-Asaja, la piricularia fue la principal causa del descenso medio del 20% de la producción valenciana de arroz y del hasta 80% en las variedades tradicionales Bomba, Albufera y, por primera vez, J-Sendra, debido a la falta de soluciones autorizadas en España, a diferencia de lo que ocurre en Italia y Grecia donde sus gobiernos sí permiten el uso de más materias fitosanitarias eficaces contra la enfermedad y las malas hierbas.