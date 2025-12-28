Los avisos a los Bomberos se intensifican en la Ribera Alta por vehículos encallados y revisión de domicilios

   Los avisos a los Bomberos relacionados con incidencias provocadas por las fuertes lluvias se han intensificado desde las 15.00 horas de este domingo en la zona de la comarca valenciana de la Ribera Alta, en puntos como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo.

   Se trata, sobre todo, de vehículos encallados por el agua y revisiones de domicilios que presentaban acumulaciones debidas a canalizaciones o desagües que no podían evacuar bien, detalla el Consorcio Provincial de Bomberos.

    Este cuerpo de seguridad recalca que "continúa pendiente de las lluvias" y comenta que la mayor parte de los avisos "se han resuelto sin incidencias más graves".

   Durante toda la jornada, el Consorcio mantiene activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, con una dotación más en cada parque de bomberos principal, y refuerzo de personal en la sala del Centro de Comunicaciones y Control, escala de mando, bomberos voluntarios y establecimiento de puntos de vigilancia de ríos y barrancos con brigadas BRIFO del Consorcio y unidades de bomberos forestales de Generalitat.

