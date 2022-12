El Ayuntamiento critica que la Generalitat no aplica el bono gratuito a jóvenes en las líneas interurbanas

Rechaza la gratuidad del transporte a menores de 31 años y anuncia que prorrogarán la bonificación del 30% para toda la población



ALICANTE, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha criticado que la Generalitat Valenciana no aplique la gratuidad del transporte público para jóvenes de hasta 30 años en los autobuses interurbanos de Alicante, que son competencia autonómica.

Así lo ha denunciado este martes el concejal de Transportes y coportavoz del bipartito en el consistorio --formado por PP y Cs--, Manuel Villar, quien ha hecho referencia a las palabras de la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, quien el lunes abogó por la "presión social" para que el Ayuntamiento de Alicante se uniera a la gratuidad para jóvenes en el transporte.

A este respecto, Villar ha lamentado que "cuando uno habla y no tiene mucha idea de lo que habla, no es todo lo preciso que debería ser". En este sentido, ha apuntado que en los autobuses de las líneas interurbanas, "que dependen de la Generalitat, no se ha aplicado esa gratuidad a los jóvenes". "Igual, la presión social hay que hacérsela a ella también", ha añadido.

Villar ha comentado la "paradoja" en Alicante, donde el TRAM, que es de competencia autonómica, es gratuito para los jóvenes, mientras que en los autobuses azules --los interurbanos que también dependen de Conselleria-- "los jóvenes sí tienen que pagar". "Que me explique cómo se come eso", ha espetado.

En la misma línea, ha lamentado que en septiembre pidieron una reunión con la Conselleria de Movilidad para recibir información sobre cómo aplicar la gratuidad y les dieron "tres semanas de plazo". "Alicante no se lo merece, me parece que es una vergüenza que traten así a la segunda ciudad de la Comunitat", ha indicado. "Que me digan, sin tener esa información, cómo monto un expediente administrativo en donde digo que el 50 por ciento lo asume Conselleria, que no tengo ninguna resolución que diga algo al respecto. Que me digan cómo lo hacemos", ha instado.

SIN GRATUIDAD PARA JÓVENES

Por otro lado, ha reiterado que, con los autobuses rojos --los de competencia municipal-- el Ayuntamiento no se plantea la gratuidad total para los menores de 31 años. "Nos planteamos una rebaja universal para todas las personas, no tenemos en planteamiento una bonificación especial por un tipo determinado de población, eso está de momento descartado", ha explicado Villar.

"Que me explique alguien por qué un joven de 30 años sube gratis y un desempleado de 31 años tiene que pagar", ha expresado. Al respecto, ha anunciado que el consistorio ampliará la bonificación del 30% de descuento en todos abonos de transporte, que hasta ahora se ha sufragado con las ayudas del Gobierno central.

En este sentido, ha indicado que están a la espera de la decisión del Consejo de Ministros para ver si el Estado prorroga las subvenciones para la reducción del precio del transporte. En caso contrario, ha apuntado que se sufragará desde el consistorio.

"Llevamos días haciendo números y, en principio, creo que podemos tener posibilidad de hacerlo. Con los números que hemos hecho, podríamos hacerlo todo el año, pero soy sincero y tampoco queremos vincular u obligar a la corporación entrante en junio a unas obligaciones que no quieren o no tienen por qué asumir", ha precisado.