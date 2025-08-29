El Ayuntamiento de Elche trabaja en una red "segura" para sus ordenadores y en volver a la normalidad "cuanto antes"

Reunión en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), presidida por su alcalde, Pablo Ruz, sobre los trabajos para recuperar la normalidad tras el ciberataque registrado el pasado lunes en el consistorio - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) trabaja en crear una red segura para sus equipos informáticos y en comenzar a conectarlos progresivamente "para ofrecer los servicios a la ciudadanía lo antes posible" tras el ciberataque tipo 'ransomware' que se registró el pasado lunes. De esta forma, asegura que va recuperando "de forma paulatina" la normalidad.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el edil de Innovación, Servicios Públicos y Contratación, Claudio Guilabert, acompañado por el comisario de la Policía Local y responsable de la seguridad del consistorio, José Fernández Villafranca, y la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos municipal, Asunción Brotons, ha asegurado que "la prioridad es recuperar la normalidad".

Durante su intervención, ha puesto en valor que "cinco días después del ciberataque se ha conseguido el hito de crear una red segura y habilitar dispositivos para que a lo largo de la próxima semana estén operativos los ordenadores de los servicios esenciales como atención a la ciudadanía".

Guilabert ha subrayado que, una vez detectado el ataque informático y evaluados los primeros daños, se activó el protocolo de seguridad digital y se constituyó el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento, "siempre en coordinación directa" con el Centro Criptológico de Seguridad de España, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y el Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV).

En este sentido, ha aseverado que "todas las operaciones realizadas por el personal municipal y las empresas contratadas se llevan a cabo bajo la supervisión y tutela de los organismos estatales".

El edil ha asegurado que "desde el primer momento el comité determinó las áreas principales y prioritarias para ofrecer servicios a los ciudadanos con toda la normalidad posible". De esta forma, las primeras en revisarse fueron las de Hacienda, Servicios Públicos o Alcaldía, además de la Policía Local, "que ya trabaja al cien por cien", según ha apuntado el consistorio en un comunicado.

Por su parte, el comisario Villafranca ha recalcado el trabajo realizado durante la semana para garantizar la no existencia del virus y la posibilidad de contar con una red segura "para poder restablecer cuanto antes los servicios esenciales para la ciudadanía". También ha recordado que el ciberataque está bajo investigación judicial.

REUNIONES DE COORDINACIÓN

Este viernes por la mañana se ha celebrado una reunión de coordinación con las diferentes áreas municipales para restablecer los servicios esenciales. El encuentro lo ha presidido el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y, además de Guilabert, ha participado la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil.

Asimismo, se ha producido, como cada día desde el ciberataque, la reunión del Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento. También se ha celebrado una mesa de contratación, aunque no de manera digital como es habitual, "para seguir avanzado en los proyectos que tiene que poner en marcha este Ayuntamiento".