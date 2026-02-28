El Ayuntamiento lamenta la decisión de la AVL y cree que ha perdido "una oportunidad histórica"

El concejal Juan Carlos Caballero ofrece declaraciones a los medios. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidio por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, Juan Carlos Caballero, ha lamentado la decisión adoptada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), quien rechaza la propuesta planteada por el Ayuntamiento de cambiar el topónimo en valenciano de la ciudad, 'València', para escribirlo con la tilde cerrada ('Valéncia'), y ha considerado que la institución ha perdido "una oportunidad histórica para acercarse a la realidad lingüística y social de la ciudad".

En estos términos se ha manifestado después de que la AVL haya aprobado un informe en el que rechaza la propuesta planteada por el Ayuntamiento de cambiar el topónimo en valenciano de la ciudad, 'València', para escribirlo con la tilde cerrada ('Valéncia').

En un comunicado, Caballero ha criticado la "falta de lealtad institucional" por parte de la AVL ya que, "en un asunto de tal importancia para la ciudad, la institución no ha hecho público el informe y las únicas informaciones de las que dispone el Ayuntamiento son las aparecidas en prensa".

En primer lugar, sobre la doble denominación, el Ayuntamiento recuerda que "la denominación en castellano ha sido la oficial hasta la llegada, en 2015, del gobierno de Compromís y PSPV, que borraron del nombre de la ciudad una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana". Asimismo, conforme a la normativa es competencia de los ayuntamientos decidir si propone adoptar la doble denominación. "Es una posibilidad legal de cada ayuntamiento valenciano", ha incidido.

Así las cosas, sobre el acento cerrado de Valencia, "la AVL prefiere mantenerse alejada del valenciano que emplea la ciudadanía, haciendo caso omiso a la pronunciación real y tradicional de la mayoría de los ciudadanos", ha subrayado Caballero.

Por ello, el Ayuntamiento recuerda que presentó "un estudio técnico realizado por el académico de la AVL, Abelard Saragossà, que avala la denominación bilingüe y el acento cerrado de 'Valéncia' demostrando en su estudio que en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, desde Els Ports hasta la Vega Baja, la población pronuncia de manera unánime 'Valéncia', con la vocal tónica cerrada".

"Saragossà traza igualmente la evolución histórica del topónimo desde sus orígenes hasta la actualidad, desmontando la teoría de que la forma 'Valéncia' sea una castellanización reciente. La transformación de la vocal tónica 'è' abierta en una 'é' cerrada ya estaba plenamente asentada en la Edad Media", ha apuntado.

En palabras del edil, "recuerdo que la AVL rectificó 2021 la grafía l'Ènova por la que dicen sus habitantes (l'Énova) a petición del Ayuntamiento de esa localidad". A su juicio, "la postura de la AVL sobre la denominación de nuestra ciudad supone un trato discriminatorio e inaceptable hacia el Ayuntamiento de València".

Dicho esto, cuando el Ayuntamiento de València conozca el informe adoptará todas las medidas a su alcance, ha informado Caballero.