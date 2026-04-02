València avanza en el futuro del polideportivo de Benicalap y aprueba la regulación del uso del Nuevo Mestalla

El Ayuntamiento aprueba el convenio para el uso gratuito del Nuevo Mestalla por parte de la ciudad y el avance en la construcción del Polideportivo de Benicalap- AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el convenio entre el Ayuntamiento de València y el Valencia CF para la regulación del uso del nuevo estadio del Mestalla por parte del consistorio y que contempla la continuidad de las gestiones municipales para la construcción del Polideportivo de Benicalap.

Para la concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, "la ciudad va a contar con una instalación deportiva de primer nivel de la que también podrá disfrutar la ciudad de forma gratuita".

La edil ha destacado que "este convenio es el instrumento para poder albergar en la ciudad competiciones deportivas masculinas y femeninas de primer nivel, destacando las pruebas internacionales de atletismo y los mejores campeonatos de fútbol tanto a nivel nacional como internacional, incluido la Copa Mundial FIFA 2030, que ambas partes ya hemos recogido en el convenio porque esperamos que Valencia finalmente pueda ser sede de uno de los partidos del Mundial en nuestro país".

Según el texto que han acordado ambas partes, el Ayuntamiento de València podrá disponer del Nuevo Estadio de fútbol en la Avda. de les Corts Valencianes para la celebración de una serie de acontecimientos deportivos, tanto masculinos como femeninos.

En la lista de estos acontecimientos deportivos figuran las competiciones oficiales internacionales de atletismo del más alto rango europeo o mundial, las competiciones oficiales internacionales de selecciones nacionales de fútbol, igualmente de rango europeo o mundial, organizadas por la UEFA o por la FIFA, como son las Nations League, las Eurocopas o las Copas del Mundo, y específicamente la celebración de aquellos partidos que le puedan corresponder como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030 de selecciones nacionales masculinas de fútbol que se celebrará en España, junto con otros países".

También se incluyen finales de competiciones oficiales europeas de clubs de fútbol organizadas por la UEFA, como son actualmente la Champions League, la Europa League y la Conference League, y finales de las competiciones oficiales nacionales de clubs fútbol, como son la Copa del Rey y la Copa de la Reina."

Los principales objetivos de este convenio son los de regular el uso gratuito del Nuevo Estadio por parte del Ayuntamiento para la celebración de acontecimientos deportivos de especial relevancia; establecer un marco estable de colaboración institucional entre las partes en materia deportiva así como formalizar determinadas obligaciones del Valencia Club de Fútbol, S.A.D., necesarias para facilitar dicha colaboración. Este convenio no comporta gasto para el Ayuntamiento de València, y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años más.

CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BENICALAP

El convenio entre Ayuntamiento y Valencia CF también supone un avance para el futuro del Polideportivo Municipal Benicalap porque como ha explicado Rocío Gil, la aprobación de significa "un paso más en el Polideportivo Municipal de Benicalap puesto que ya se remite el proyecto de obras para comenzar el expediente de contratación necesario para su construcción".

De forma sensiblemente triangular, el polideportivo limitará con la calle Dr. Nicasio Benlloch al norte, con la calle Amics del Corpus al sur y a lo largo de su lado suroeste compartirá una linde curva con la del estadio Nou Mestalla, según detalla el dossier informativo facilitado por el Ayuntamiento.

Este polideportivo contempla la creación de un Pabellón Deportivo colindante con la calle Dr. Nicasio Benlloch que a su vez estará dividido en dos pabellones que pueden incorporar graderíos con capacidad para 176 y 139 personas, además de una mesa central de jueces, pudiendo situarse en voladizo para optimizar el espacio y almacenar material deportivo. Por ejemplo, se podrá desarrollar Gimnasia Deportiva en uno de ellos y en el otro una pista de fútbol sala o similar.

Las instalaciones contarán con un módulo de sala polivalente y vestuarios con una altura de 5,50 metros. Concentrará en su planta baja los vestuarios para equipos, grupos, árbitros y personal, organizados entre los distribuidores norte y sur y extendidos hasta la fachada oeste.

Asimismo, habrá una piscina climatizada con área de playa y dos vasos, la principal de 25x10 metros para natación en calle y otro menor de 10x6 más enfocado a grupos pequeños monitorizados y matronatación. También se contemplan las zonas de vestuarios y técnicas de ambos espacios.

En el exterior del recinto controlado se prevén áreas para pistas deportivas al aire libre, zonas ajardinadas y estanciales, además de un parque expositivo con restos arqueológicos del antiguo Molino de la Marquesa.

Fuera de este recinto, se incorpora una plaza de acceso en rampa conectada con la calle Amics del Corpus y un paseo que enlaza distintas vías y permite acceso rodado. También se reserva espacio para futuras áreas deportivas u otros usos por definir.

Respecto al parque expositivo de los restos arqueológicos del antiguo Molino de la Marquesa, las obras se ejecutarían tras finalizar el polideportivo. Se trata de un proyecto complementario que definirá la puesta en valor de la chimenea y otros elementos relevantes, en coordinación entre Patrimonio, Valencia CF y la Fundación Deportiva Municipal. El parque expositivo del Molino de la Marquesa se ubicaría al sur de la parcela, en el área prevista para futuras instalaciones deportivas.

La Fundación Deportiva Municipal realizó una actualización del proyecto del Polideportivo para adaptarlo a las necesidades actuales y actualizar su valor, que finalmente es de 11.270.045,06 euros, IVA incluido, importe que equivale al presupuesto base de licitación (de la obra de construcción del polideportivo municipal.

Esta cantidad fue depositada por el Valencia CF ante la Tesorería Municipal, así como el 5% correspondiente a la actuación de la puesta en valor de los restos arqueológicos y de la reconstrucción de la chimenea protegida.

OBLIGACIONES DEL VALENCIA CF

Este convenio también contempla unas obligaciones por parte del Valencia CF, entre las que destaca la instalación de una cubierta fotovoltaica con el objeto de favorecer la generación de energías renovables y no contaminantes y como medida de sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica.

Asimismo, en el Nuevo Estadio y su entorno se creará un ámbito urbano que aglutine espacios de encuentro e hitos y elementos simbólicos y funcionales destinados a su uso por los aficionados, turistas y público en general, como pueda ser algún monumento representativo, el museo del club u otros espacios museísticos, locales de reunión para las asociaciones peñas y de exfutbolistas del club, etc.