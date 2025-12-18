El Ayuntamiento de València coedita cuatro libros de Maria Beneyto, escritora del año 2025

València coedita cuatro libros de Maria Beneyto - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha coeditado cuatro libros de la novelista y poetisa Maria Beneyto, nacida en la ciudad de València y reconocida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua como escritora del año 2025.

Las cuatro publicaciones son el poemario 'Itinerario. Poemas de amor y desamor' y las novelas 'Ofelia 25', 'El río viene crecido' y 'La invasión', ha explicado el consistorio en un comunicado.

'Itinerario. Poemas de amor y desamor' ha sido publicada con la editorial sevillana Renacimiento y recorre la relación sentimental que Beneyto mantuvo con el también escritor José Albi en una línea conjunta que mezcla vida y poesía. Este texto desmonta la idea de que Beneyto no cultivó la poesía amorosa. El poemario permite ver la evolución de la escritora desde el realismo social de la primera etapa a otra más intimista y surrealista.

También con Renacimiento se publica Ofelia 25, una novela inédita de la escritora de València, un texto que mezcla lo onírico, fantástico, anacrónico y mítico en un camino literario inesperado y sorprendente en la trayectoria literaria de la novelista.

Una serie de personajes extraños se encuentran en una mansión alejada de la ciudad, leyendas de mujeres que viven solas, deseos imposibles, atracciones salvajes y maldiciones conforman una obra distinta e inquietante.

También semiinédita es la novela 'La invasión', que obtuvo el premio Revista Ateneo y que se publicó por fascículos solo parcialmente. La obra narra la vida de Elvira Ferrer, trasunto de la autora, en la ciudad de Madrid hacia 1930. Por medio de episodios de la vida diaria, la novela combina realismo social, una mirada poética y una exploración de la memoria juvenil. La portada de la novela es obra de la ilustradora Paula Bonet.

Por último, el Ayuntamiento reedita con Llibres de la Drassana, una editorial de la ciudad de València, 'El río viene crecido', una novela que ganó el premio València de la Diputació de València en 1959. Es una novela urbana coral que narra la vida anónima en la ciudad antes de las riadas de 1949 y 1957, que cambiaron para siempre la fisonomía de València. La obra se construye sobre un gran dominio del diálogo e incorpora el valenciano y el dialecto andaluz. Además, contiene continuas referencias al cine, único mundo posible en el que era posible viajar para las personas que vivían las estrecheces propias de la posguerra española.

Las cuatro publicaciones han sido presentadas este jueves por la mañana en la Biblioteca de La Petxina, un acto en el que han participado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, y la escritora Rosa Maria Rodríguez Magda, que ha editado y seleccionado poemas del poemario 'Itinerario. Poemas de amor y desamor' y ha prologado 'La invasión'.

José Luis Moreno ha explicado que el Ayuntamiento de València quiere "despedir un año cargado de reconocimientos y de actividades alrededor de la figura de María Beneyto con la reedición en castellano de 'El río viene crecido' y con la publicación de tres de sus obras que habían permanecido inéditas o semiinéditas hasta el día de hoy". "En total, cuatro obras que dan cuenta de la versatilidad y de la calidad literaria de una autora firmemente comprometida con la sociedad de la época", ha apuntado.

Según Moreno, "con esta iniciativa, queremos redescubrir y acercar en la población la prolífica producción narrativa y lírica de una de las máximos exponentes de las letras en nuestra tierra y situarla en el lugar que merece".

El Ayuntamiento de València culmina así el año de la escritora. Entre las diversas actividades, el Ayuntamiento ha creado una ruta literaria por la ciudad con 12 puntos de interés alrededor de la vida y la trayectoria de la escritora, que se pondrá en funcionamiento a principios de 2026, y se han realizado talleres en las bibliotecas municipales para dar a conocer su obra.

Las bibliotecas también han acogido una exposición itinerante de la Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre la novelista y poetisa. Maria Beneyto, nacida en València en 1925, publicó el primer libro en 1947 y ha cultivado la novela y la poesía tanto en castellano como en valenciano. La escritora, que murió en 2011, obtuvo muchos galardones a lo largo de su vida, entre ellos el premio València de poesía, Ausiàs March de poesía o el Ciudad de Murcia de novela, entre otros. El año 1992, la Generalitat le otorgó el Premio de las Letras Valencianas.