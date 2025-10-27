El Ayuntamiento de València destaca que las bibliotecas municipales suman más de 20.000 nuevos libros en un año

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, asegura que, "en el último año, el Ayuntamiento de València ha dotado a las bibliotecas municipales de más de 20.000 ejemplares nuevos".

"Las bibliotecas municipales, desde la proximidad de sus ubicaciones en los barrios y distritos de la ciudad, nos ofrecen una excelente oportunidad para acercarnos al apasionante mundo de la lectura. Por ello, para fomentar el hábito de la lectura, es muy importe el que se actualicen los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales, con libros y publicaciones de nuevas ediciones de los clásicos de la literatura y con nuevas obras actuales", señala el edil en un comunicado.

De acuerdo a los datos proporcinados por el consistorio, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 21 de octubre de 2025, se han incorporado un total de 12.214 ejemplares al catálogo de las bibliotecas municipales de la ciudad.

A ello hay que sumar el material bibliográfico que se suministrará antes de que acabe el año (entre 5.000 y 6.000 ejemplares) a la biblioteca municipal Joan Churat i Saurí de La Torre, gravemente afectada por la dana del 29 de octubre de 2024 "y a la que desde el Ayuntamiento se ha querido dar prioridad en 2025, por motivos obvios, tras perder desgraciadamente la totalidad de sus fondos bibliográficos", ha explicado Moreno.

DONACIONES

En resumen, las bibliotecas municipales contarán este año con un total de 18.214 nuevos ejemplares. De este total, 10.074 ejemplares proceden de donaciones recibidas de particulares, instituciones y de entidades colaboradoras; 8.140 ejemplares corresponden a adquisiciones mediante compras financiadas a través del Presupuesto municipal de 2024 y de 2025.

Las compras se financiaron con cargo a diferentes partidas presupuestarias. En primer lugar, del presupuesto de 2024, destinado a la adquisición de fondos bibliográficos para el conjunto de las bibliotecas municipales de la ciudad, dotado con 24.000 euros. Aunque la compra se formalizó a finales de 2024, algunos de los ejemplares fueron incorporados al catálogo durante el año 2025.

En segundo lugar, continúa la corporación municipal, con una partida específica del presupuesto municipal de 2024, por un importe de 5.720,20 euros, dirigida a una primera adquisición de material bibliográfico para la biblioteca municipal Joan Churat i Saurí de La Torre. Dichos ejemplares fueron incorporados al catálogo durante este año 2025.

Por último, el pasado 1 de octubre el Ayuntamiento de València adjudicó, con cargo a las cuentas municipales de este año 2025, el contrato de suministro de material bibliográfico con destino a la biblioteca municipal de La Torre, dividido en tres lotes y con un presupuesto máximo de 90.000 euros (IVA incluido).

El plazo de duración del contrato comprenderá desde la fecha de formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

En resumen, las nuevas incorporaciones proceden tanto de donaciones como de compras provenientes del presupuesto municipal de los ejercicios 2024 y 2025. Cabe añadir también, como tercer origen de las mismas, los presupuestos participativos 'VLC Participa' de este año, donde en muchos distritos de la ciudad han pasado a fase de votación diversas propuestas encaminadas a la adquisición de fondos bibliográficos para la biblioteca municipal de su correspondiente demarcación territorial.