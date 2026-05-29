El Ayuntamiento de València destina 7,1 millones para la piscina, la residencia y eficiencia energética de La Petxina

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el Complejo La Petxina - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación y mejora del edificio de la piscina del Complejo Deportivo-Cultural La Petxina comenzarán en las próximas semanas y finalizarán, aproximadamente, en febrero. Esta intervención, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros, se realizará en un plazo de siete meses; y se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de València para mejorar el conjunto de equipamientos de este recinto.

"Concretamente, el consistorio ha destinado más de 7,1 millones de euros en el Complejo La Petxina", ha destacado este viernes la alcaldesa de València, María José Catalá, tras comprobar la evolución de las obras de mejora de la eficiencia energética del centro de tecnificación del deporte adaptado y natación, que ya están en marcha y cuya finalización está prevista para agosto, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La inversión global, que incluye la primera intervención urgente ejecutada en 2024 para reparar cubiertas y fachadas, también contempla la rehabilitación de la Residencia de Deportistas, cuyo proyecto de obras ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno Local, con un presupuesto inicial de 4,6 millones euros.

La primera edil ha recordado que la actuación en el edificio de la piscina fue adjudicada por la Junta de Gobierno Local el viernes pasado, 22 de mayo, a la empresa Imesapi S.A., por un importe de 1.303.166,89 euros. "Estos trabajos afectarán principalmente a la planta de la piscina, situada en el semisótano, y al sótano 1 del edificio de piscina-pabellón", ha detallado.

Las obras comprenden la revisión, reparación y reposición de equipamientos técnicos del edificio, entre ellos las instalaciones de baja tensión, protección contra incendios, ventilación y climatización, distribución de agua caliente y fría, maquinaria de filtrado y tratamiento de la piscina, fontanería, sanitarios, griferías e iluminación LED.

La intervención también incluye mejoras en cerramientos y revestimientos interiores, reposición de carpinterías, renovación de falsos techos, trabajos de pintura interior y exterior, y actualización del equipamiento de vestuarios y dependencias, con la revisión y sustitución de elementos como secadores, dispensadores, encimeras, barras de accesibilidad, aseos, mamparas, grifería, duchas y otros elementos deteriorados.

En paralelo, ha explicado Catalá, el Ayuntamiento ejecuta las obras de mejora de la eficiencia energética de la piscina y el pabellón, adjudicadas también a Imesapi S.A. por 927.563,18 euros. Esta actuación contempla la instalación de placas fotovoltaicas, la sustitución de calderas antiguas y el cambio de los equipos de aire acondicionado, con el objetivo de modernizar las instalaciones y reducir el consumo energético del complejo.

Como ha explicado la alcaldesa, "con estos trabajos de eficiencia energética queremos alcanzar el autoconsumo en una de las instalaciones que más consumía por su composición y distancia entre edificios".

RESIDENCIA DE DEPORTISTAS

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación de la Residencia de Deportistas de La Petxina, con un presupuesto base de licitación de 4.670.000 euros.

"Con este conjunto de proyectos, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de los equipamientos e infraestructuras deportivas de la ciudad y en la renovación de La Petxina como centro de referencia del deporte valenciano, que llevaba 23 años sin tener una inversión en rehabilitación tan importante como esta", ha subrayado Catalá

Y ha cifrado "en más de 37 millones de euros la inversión del Servicio de Deportes, que se materializa en diferentes proyectos como algunos que ya están en marcha en Orriols, Nou Moles, Malva-rosa y Cabanyal".