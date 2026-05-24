El Ayuntamiento de València forma a los empleados públicos en la detección y prevención del fraude

Formación antifraude - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música ha acogido una jornada con el objetivo de reforzar el conocimiento de los mecanismos de detección y prevención de fraude y del marco normativo vigente.

La formación ha sido impulsada por la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de València en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude (Antifraucv) y ha sido impartida a empleados públicos.

El objetivo de esta iniciativa es consolidar una cultura preventiva frente al fraude y la corrupción, integrarla como parte esencial del funcionamiento diario de las entidades del sector público y reforzar el conocimiento del marco normativo vigente y de los mecanismos de detección y prevención, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

La convocatoria ha sido impulsada por la directora general del Sector Público, Ana Gil, en colaboración con el titular de la Secretaría General y del Pleno, Hilario Llavador. La formación ha sido impartida por personal técnico de la Agencia Valenciana Antifraude, dentro de las actividades de acompañamiento a las entidades locales para impulsar sistemas robustos de prevención.

Gil ha destacado que "la integridad institucional no es solo una obligación normativa, sino un compromiso diario con los ciudadanos que exige formación, herramientas y una actitud proactiva por parte de todas las personas que forman parte del sector público".

"Este tipo de iniciativas contribuyen a construir administraciones más transparentes, responsables y preparadas para prevenir riesgos de fraude o corrupción", ha subrayado.

Este programa abordará el sistema de integridad legal de la Comunitat Valenciana, la cultura de la integridad pública y los riesgos de fraude y corrupción en la Administración. También se han abordado los canales de información en la ley 2/2023, desde los sistemas internos de información hasta el buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude.

La jornada ha incluido un taller práctico sobre la gestión de conflictos de interés desde la perspectiva de la integridad institucional.