Los ayuntamientos podrán optar a ayudas de hasta 15.000 euros para mejorar la accesibilidad tras la dana

Archivo - Dos hombres conversan en una de las barreras que han instalado por el desbordamiento del barranco de La Saleta, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha impulsado, junto al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Comunitat Valenciana, una nueva línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para financiar proyectos de carácter estructural orientados a mejorar la accesibilidad municipal y reforzar la respuesta local tras la dana, con especial atención a las personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia.

Cada municipio podrá presentar hasta tres proyectos, con una financiación máxima de 15.000 euros por iniciativa. Las ayudas, enmarcadas en el fondo dana promovido junto a la asociación de aseguradoras Unespa, se concederán hasta agotar los fondos disponibles, detalla la institución.

La convocatoria, presentada en la sede de la FVMP con la participación de más de 120 ayuntamientos, consolida una línea de inversión estructural que permite fortalecer la resiliencia municipal y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Esta línea contempla proyectos con impacto estructural y duradero tanto en el ámbito físico como en el organizativo y digital. Entre las actuaciones financiables se incluyen la adaptación accesible de infraestructuras municipales, incluyendo centros educativos, sociales e instalaciones públicas; la mejora de parques y espacios urbanos, incorporando elementos de juego inclusivo, o el refuerzo de los planes locales de emergencia, incorporando protocolos específicos para personas con discapacidad y colectivos vulnerables.

También la implantación de sistemas de alerta multicanal accesibles, como SMS, lengua de signos y lectura fácil; la mejora de la accesibilidad digital en webs municipales y sedes electrónicas; la creación de refugios y recursos accesibles, incluyendo albergues adaptados y equipamiento específico; formación del personal municipal, protección civil y voluntariado en atención inclusiva en emergencias, o servicios de apoyo municipal, como transporte adaptado o bancos de productos de apoyo.

La valoración priorizará el impacto social de las actuaciones, su carácter estructural y su sostenibilidad en el tiempo. El procedimiento se ha diseñado para facilitar la participación de todos los municipios, especialmente aquellos con menor capacidad administrativa.

La solicitud requiere únicamente la presentación de un informe del proyecto y una declaración de compromiso, "reduciendo al mínimo la carga burocrática". Desde la FVMP destacan el papel fundamental de los ayuntamientos como primera línea de respuesta ante emergencias, así como la necesidad de dotarlos de herramientas eficaces para proteger a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables.

Con esta iniciativa, la federación refuerza su función de coordinación y apoyo al municipalismo valenciano, facilitando herramientas concretas para mejorar la accesibilidad, fortalecer la estructura municipal y asegurar una respuesta inclusiva ante futuras situaciones de emergencia.