Baldoví pide elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana: "Tenemos un pueblo digno que merece un gobierno decente"

Baldoví en el Consell Nacional de Més-Compromís - MÉS COMPROMÍS

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de Més Compromís, celebrado este sábado en València, ha apoyado unánimemente la propuesta de resolución defendida por su presidente, Joan Baldoví, para exigir la dimisión del Gobierno valenciano y la convocatoria "inmediata" de elecciones anticipadas, al considerar acreditada "la negligencia, la ineptitud y la incompetencia manifiesta" del ejecutivo del PP mantenido "gracias al apoyo de Vox". "Tenemos un pueblo digno que merece un gobierno decente", ha expuesto.

Según ha sostenido Baldoví en su intervención, "después de tres años de gobierno de la derecha y la extrema derecha, ha llegado el momento de devolver la voz a los valencianos y valencianas y permitir que la ciudadanía decida democráticamente qué futuro quiere" para la Comunitat Valenciana.

El presidente de Més Compromís ha puesto como ejemplo la respuesta "solidaria" de la sociedad valenciana durante la dana y la movilización ciudadana que reclama responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe, según ha informado el partido en un comunicado.

Baldoví ha denunciado que el Consell del PP, junto con Vox, "no ha estado a la altura del pueblo valenciano" y ha cargado contra su "actuación negligente antes, durante y después" de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, así como contra "la incapacidad para afrontar los principales problemas de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, el deterioro de la sanidad y la educación públicas, el aumento del coste de la vida o las carencias del transporte público".

En esta línea, ha justificado la petición de dimisión en que el Consell es "el mismo gobierno que actuó de forma negligente el día de la dana" como se ha "comprobado" en los mensajes del grupo de WhatsApp de los miembros del ejecutivo autonómico del 29 de octubre de 2024, recientemente conocidos y que la jueza que investiga la gestión de la dana ha incorporado a la causa y porque "es un gobierno que ataca los servicios públicos de todos los valencianos, sea la educación, sea la sanidad, sea en los servicios sociales".

También, ha dicho, "ataca" el valenciano y la cultura y que "no respeta las instituciones, ni la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni les Corts Valencianes" y les ha acusado de "colonizar" À Punt y la Agencia Antifraude.

La propuesta aprobada también critica "los recortes a los servicios públicos, el negacionismo ante la violencia machista y la emergencia climática y un modelo económico que genera precariedad y desigualdad mientras prioriza intereses particulares".

"PACTO DE DESPACHO"

Así mismo, Més Compromís considera que el relevo al frente de la Generalitat después de la marcha de Carlos Mazón y el nombramieto de Juanfran Pérez Llorca se produjo "mediante un pacto de despacho en Madrid" entre "Feijóo y Abascal", los presidentes nacionales de PP y Vox, y ha lamentado al respecto que ambas formaciones "impidieron que las valencianas y valencianos pudieran pronunciarse en las urnas".

"Han sido Abascal y Feijóo quienes han decidido que Pérez Llorca sea presidente. De hecho, ni lo ratificaron el otro día en el acto de Sueca", ha indicado en alusión a la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada hace una semana en esa localidad, y a la que asistió el presidente nacional de los 'populares'.

Por tanto, ha dicho Baldoví, Pérez Llorca es "un presidente por accidente, flojo, débil", que lo que debería hacer es "si tuviera un poco de dignidad devolver la palabra al pueblo y, por tanto, presentar su dimisión y que el pueblo pueda decidir quién es el gobierno que ha de pilotar los próximos cuatro años" en la Comunitat Valenciana.

"NUEVA ETAPA"

Para Baldoví, la Comunitat Valenciana necesita "abrir una nueva etapa" basada en "el fortalecimiento de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, el respeto y la reparación de las víctimas de la dana, la lucha contra la corrupción, la defensa del autogobierno, la lengua y la cultura propias, una transición ecológica justa y unas políticas pensadas para la mayoría social".

La resolución, que ha recibido el apoyo del total de la representación de la militancia nacional, concluye con dos acuerdos: reclamar la dimisión del Consell por su "negligencia, ineptitud e incompetencia manifiesta" y exigir la convocatoria "inmediata" de elecciones autonómicas para que el pueblo valenciano "pueda decidir un gobierno decente".