Baleària logra 63 millones de beneficio en 2025, un 152% más, y alcanza 801 millones de facturación

El presidente de Baleària, Adolfo Utor (d), y el vicepresidente de la naviera, Guillermo Utor (i), este miércoles durante la presentación de resultados de la compañía - BALEÀRIA

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària, con sede en Dénia (Alicante), ha cerrado el ejercicio de 2025 con una facturación de 801 millones de euros, que supone un 16 por ciento más, un EBITDA de 170 millones (+29%) y un beneficio de 63 millones (+152%).

Desde la empresa han valorado, en un comunicado, que estos resultados económicos son "sólidos", que "consolidan" su "modelo empresarial" y que "refuerzan" su "posición en el transporte marítimo europeo".

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, estos datos demuestran la "solidez" del modelo empresarial de la naviera: "Tenemos capacidad para crecer de forma rentable y sostenible en un entorno competitivo. Hemos consolidado una base financiera robusta que nos permite afrontar con garantías una nueva etapa de expansión".

Según ha señalado la empresa en un comunicado, "la incorporación de nuevos buques y la apertura de rutas han mejorado la eficiencia operativa y la productividad de la flota, generando una contribución positiva al negocio y permitiendo que el incremento de costes derivados de las normativas medioambientales no haya afectado a la rentabilidad".

En términos de ingresos, las conexiones con el norte de África, tanto nacionales como internacionales, alcanzan ya un peso similar al de las rutas de Baleares, "que se mantienen como principal mercado", ha apuntado.

OTROS DATOS

Durante 2025, Baleària ha transportado 6,5 millones de pasajeros (+15%) y 1,6 millones de vehículos (+11%), lo que supone que en la última década ha duplicado el número de clientes. Este año ha destacado "especialmente" el "impulso del tráfico internacional, que ha crecido un 68%, con cerca de dos millones de pasajeros".

Así, destaca que "Marruecos se consolida como el principal mercado internacional" y que la apertura de la ruta Tarifa-Tánger City, adjudicada por 15 años, le ha permitido "incrementar el número de pasajeros hacia este país". Y agrega que Argelia "también se ha consolidado como un mercado clave con la aperturas de nuevas rutas".

Por otro lado, Baleària ha transportado un 10% más de carga, hasta alcanzar los 8,4 millones de metros lineales (equivalentes a unos 622.000 camiones), un segmento que representa el 36% de la facturación y que resulta "esencial" para "garantizar la continuidad logística" en los territorios donde opera.

También en esta área Marruecos se está convirtiendo "en un eje estratégico", que ya suma el 29% del volumen total de carga. Sin embargo, Baleares, con un 59%, continúa siendo el principal mercado de la compañía.

Utor ha recordado que "Baleària firmó en agosto acuerdos para la adquisición de la naviera Armas Trasmediterránea, una operación pendiente de la autorización" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De cerrarse la operación, el grupo señala que reforzaría su presencia en Canarias e incorporaría 15 ferris y 1.500 empleados.

Para el presidente de la compañía, esta posible integración tiene una "dimensión estratégica" para la "cohesión" territorial nacional: "España necesita operadores marítimos sólidos, con dimensión suficiente para competir con los grandes grupos internacionales y garantizar la conectividad de todos los territorios. Baleària es una empresa de capital 100% nacional con una amplia trayectoria y un proyecto a largo plazo. Estamos preparados para asumir ese reto con responsabilidad y visión de futuro".

"SOSTENIBILIDAD"

De otro lado, desde Baleària han mostrado su compromiso con "alcanzar las cero emisiones netas en 2050" y aseguran que han convertido la sostenibilidad "en un factor estructural de competitividad empresarial".

"Actualmente, más de la mitad de la potencia propulsora de sus buques puede operar con gas natural o biogás, situando a Baleària como la compañía líder en Europa en el uso de combustibles alternativos", ha aseverado Utor.

Entre los "hitos más relevantes" del ejercicio en sostenibilidad, la empresa ha mencionado la botadura del Mercedes Pinto, el tercer 'fast ferry' con motores duales de la naviera, y empezar a navegar en tres de sus rutas con biogás, "que permite operar con cero emisiones netas".

"Gracias a esta apuesta, parte de la flota de Baleària se adelanta varias décadas al objetivo de descarbonización fijado para 2050. Además, la naviera ha reforzado su apuesta por la electrificación con el inicio de la construcción de dos 'fast ferries' de propulsión 100% eléctrica alimentados por baterías y con conexión OPS para la ruta Tarifa-Tanger City, destinados al primer corredor verde entre España y Marruecos", ha añadido la mercantil.

Igualmente, ha aseverado que los "avances en sostenibilidad" se reflejan en "indicadores verificables", ya que, "pese al aumento" de la actividad (1,9 millones de millas navegadas, un 1,5% más), Baleària afirma que ha reducido su huella de carbono total en 13.500 toneladas de CO2 equivalente (-1,4%).

En este sentido, ha concretado que "la mejora es aún más significativa" en términos relativos, con un -2,85% de emisiones por milla navegada, -15% de emisiones por pasajero y -12% por metro lineal de carga. Asimismo, ha continuado, la intensidad de gases de efecto invernadero ha disminuido un 5,25%.

"La descarbonización no es solo una obligación normativa, es una responsabilidad empresarial y una oportunidad estratégica", ha sostenido Utor, quien ha indicado que "el coste de las normativas europeas medioambientales" ha sido de 19,5 millones de euros (+116%).

La compañía considera que "la anticipación en inversiones y la mejora continua de la eficiencia energética" son "claves para minimizar riesgos y reforzar" su "competitividad en un entorno normativo cada vez más exigente".

PLANTILLA

En otro orden de cosas, la empresa ha informado de que en 2025 su plantilla ha alcanzado las 3.100 personas, con un 98% de contratos indefinidos para los empleados directos en España, lo que refleja una "apuesta clara por la estabilidad laboral y el arraigo territorial".

"En un sector que afronta escasez de perfiles cualificados, la compañía ha reforzado su inversión en desarrollo profesional y ha impulsado el programa Sailing Women, orientado a incrementar la presencia femenina en las áreas de Puente y Máquinas, tradicionalmente masculinizadas", han apuntado desde la naviera.

Por todo ello, recalcan que "este compromiso con el talento se complementa con una política activa de generación de valor en el entorno económico local", al afirmar que "Baleària prioriza proveedores de proximidad", pues "el 90% de sus proveedores son nacionales y el 77% locales".

También creen que el 'cash flow' social de 891 millones de euros "evidencia el efecto tractor" de Baleària sobre "el empleo, la actividad empresarial y la dinamización económica". Además, a través de la Fundación Baleària, la compañía destaca que amplía su impacto social "más allá de la actividad estrictamente empresarial".