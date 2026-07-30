Barcala cree que Llorca "se ha equivocado" al no fijar el 24 de junio como festivo autonómico en 2027

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (c), durante una mascletá - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), considera que el 'president' de la Generalitat Valenciana, el también 'popular' Juanfran Pérez Llorca, "se ha equivocado" porque la Generalitat no ha fijado el 24 de junio, día de San Juan, como festivo autonómico en el calendario laboral de 2027.

"Lo digo alto y claro. Gobierne en València quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se ha equivocado", ha asegurado el primer edil durante el pleno ordinario municipal de julio, que ha aprobado por unanimidad fijar como festivos locales para el año que viene el jueves 8 de abril, día de Santa Faz, y el 24 de junio.

Minutos después de pronunciar esas palabras, el equipo de gobierno ha emitido un comunicado con declaraciones del alcalde en las que ha defendido que el actual Consell ha invertido en la ciudad durante los tres años de la presente legislatura "mil veces más" que el anterior ejecutivo autonómico del Botànic, presidido por Ximo Puig.

Durante su intervención en el pleno, Barcala ha dicho que traslada al 'president' su "más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo" y por lo que ello "supone para la ciudad de Alicante". "Y no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día", ha apuntado.

A juicio del alcalde, "el 24 de junio tiene que tener la misma consideración" que el 19 de marzo, día de San José, como festivo autonómico, aunque sea "recuperable", y ha asegurado que para la ciudad es "absolutamente fundamental" que todos los valencianos, castellonenses y alicantinos puedan acudir a la capital provincial a disfrutar del "día grande" de las fiestas de Fogueres de Sant Joan.

Ante esta decisión, que para Barcala "no" tiene "absolutamente ninguna explicación", la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda (PP), ha resaltado la petición del consistorio a la Generalitat de incluir el 24 de junio de 2027 como festivo recuperable y ha dicho que también lo harán para 2028 como no recuperable.

COMUNICADO TRAS SUS PALABRAS EN EL PLENO

Por otro lado, tras su intervención en el pleno, el equipo de gobierno ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa en la que señala que Barcala ha destacado que el actual Consell de la Generalitat ha invertido en la ciudad de Alicante durante los tres años de la presente legislatura "mil veces más" que el anterior gobierno autonómico presidido por Puig.

"Quiero dejar claro nuestro agradecimiento y respaldo al gobierno de la Generalitat Valenciana, para no dar lugar a ninguna malinterpretación y dejar claro nuestro apoyo al Consell", ha matizado el primer edil.

Y ha continuado: "He dicho lo que he dicho en el pleno sobre el festivo del 24 de junio, pero también quiero dejar claro que entiendo que no siempre se pueden atender las peticiones de la ciudad. Así que siendo una petición legítima la de la festividad autonómica para el día de Sant Joan, entendemos que en este caso no pueda ser atendida por el Consell".

También ve "necesario" recalcar que "el gobierno del PP en el Consell de la Generalitat ha hecho en estos tres años de legislatura mil veces más por la ciudad de Alicante que el gobierno de socialistas y nacionalistas de Ximo Puig, el tripartito de izquierdas, en ocho años".

"Ahora nuestra ciudad sí cuenta en la Generalitat Valenciana, que está invirtiendo más de 75 millones de euros en Alicante con actuaciones que son reivindicaciones históricas como la Estación Central del TRAM, la Ciudad de la Justicia o el colegio de La Almadraba, por citar solo algunas de las que están más avanzadas, a las que hay que añadir la puesta en marcha de los centros de salud de La Torreta, La Condomina y Garbinet", ha indicado Barcala en el comunicado.

Así, el primer edil alicantino ha insistido en que quiere "dejar claro" el "agradecimiento y respaldo" del ejecutivo local a la Generalitat Valenciana para "no dar lugar a ninguna malinterpretación", ha remarcado en la nota de prensa.