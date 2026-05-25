El Bellas Artes de València presta al Prado tres de sus obras maestras de pintura gótica

'Anunciación' De Pere Nicolau - MUBAV

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha cedido en préstamo al Museo Nacional del Prado tres obras sobre tabla de su colección de pintura gótica con motivo de la exposición temporal 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)' en el museo madrileño.

Se trata de la tabla con 'San Lucas recibiendo de la Virgen su vera efigie o verónica' (Inv. 249), realizada al temple hacia 1375-1400 por Llorenç Saragossà; la tabla bifaz al temple con la 'Verónica de la Virgen' de Gonçal Peris y la 'Anunciación' de Pere Nicolau (Inv. 406), realizada entre 1403-1410, y el 'Retablo de los Siete Sacramentos' (Inv. 246), el conjunto más completo elaborado por el florentino Gherardo Starnina hacia 1396-1397 por encargo de fray Bonifacio Ferrer, detalla Cultura de la Generalitat.

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 20 de septiembre en el Prado, analiza la recepción y asimilación de los modelos artísticos italianos en la España bajomedieval, y explora cómo las transferencias culturales procedentes de la península itálica contribuyeron a la definición del paisaje artístico español.

Junto a obras de relevantes maestros italianos, como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi, la exposición cuenta con creaciones de personalidades autóctonas como Miquel Alcanyiç, Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, o Pedro de Córdoba, procedentes de 31 instituciones nacionales y 25 extranjeras.

La exposición, comisariada por el jefe de Colección de pintura europea hasta 1500 del Prado, Joan Molina, incluye más de un centenar de obras entre pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados o tejidos de seda, muchas de ellas poco conocidas y algunas nunca expuestas hasta ahora.

A LA MANERA DE ITALIA

Sin Italia es difícil comprender el paisaje artístico de finales de la Edad Media en España. La llegada de artistas y la importación de obras hizo que toda una serie de innovaciones estéticas, técnicas e iconográficas del Trecento imprimieran una profunda huella en la cultura visual de los reinos peninsulares.

También contribuyeron a ello destacados maestros autóctonos que, a través de unas fórmulas eclécticas e híbridas, alumbraron declinaciones originales de los modelos italianos. Su sofisticación técnica y matérica unida a la capacidad para generar nuevas propuestas formales, tipológicas y temáticas fascinó a los más refinados espectadores de la época, siempre atentos a soluciones renovadoras y exóticas.

En un mundo de fronteras permeables, las dos orillas del Mediterráneo occidental fueron el escenario de viajes de ida y vuelta donde las creaciones de los maestros y la mirada de los espectadores estuvieron marcadas por el mestizaje artístico propio de unas identidades mediterráneas.